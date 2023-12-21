Стрілянина у Празі: 10 вбитих і 25 поранених, нападника застрелила поліція

У Празі в Карловому університеті невідомий нападник вчинив стрілянину.

Офіційно відомо про 10 загиблих, 9 людей отримали серйозні поранення, іще 16 - легкі та середньої тяжкості. Самого нападника ліквідовано.

Стрілець відкрив вогонь близько о 3-тій годині дня за місцевим часом у будівлі вишу, розташованого на площі Яна Палаха у старій частині міста, - повідомляє видання Reuters.

Поліція оточила площу та територію, прилеглу до будівлі університету.

На момент публікації правоохоронці повідомляють, що в університетській будівлі все ще продовжується евакуація, оскільки деякі студенти зачинилися у своїх кімнатах під час стрілянини.

Відповідні вказівки було розіслано працівникам і студентам керівництвом Карлового університету. "Нікуди не виходьте, якщо ви в офісах, замкніть їх і розставте меблі перед дверима, вимкніть світло", — йдеться в електронному листі, який отримала агенція Reuters.

У соцмережах також публікують відео з місця подій, де видно, як по Карловому мосту від стрілянини тікають люди.

Через інцидент прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що скасував свою поїздку на схід країни й прямує до Праги, повідомив він в мережі X.

Злочини з використанням зброї є відносно рідкісним явищем у Чехії. У грудні 2019 року 42-річний озброєний чоловік убив шістьох людей у приймальні лікарні в східному чеському місті Острава, а потім втік і застрелився. У 2015 році в ресторані в Угерському Броді чоловік застрелив вісьмох людей, а потім наклав на себе руки.

У статті використано матеріали Reuters