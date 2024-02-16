Зеленський відвідує Берлін та Париж для підписання двосторонніх угод про безпеку: “попереду два важливих дні”

Президент України Володимир Зеленський розпочав вранці у п’ятницю, 16 лютого, візит до Німеччини та Франції, де він має намір підписати угоди про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки з двома найбільшими країнами ЄС та закликати європейських лідерів посилити підтримку України.

На своєму каналі в соцмережі Телеграм, Зеленський оприлюднив фото прибуття до Німеччини та написав: “Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир”.

Заплановане на 16 лютого підписання двосторонніх угод про безпеку та довгострокову підтримку відбуватиметься невдовзі після підписання подібної угоди між Україною та Великою Британією, яке сталося під час візиту британського прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва у січні.

“Зеленський знає, хто зараз його найважливіші союзники — Шольц і Макрон, — але обидва мають зробити наступний крок, — сказав Томас Кляйне-Брокхофф, аналітик Німецького фонду Маршалла в Берліні, якого цитує американське видання The New York Times (NYT). - Європейці стоять на роздоріжжі: коли і якщо Сполучені Штати відійдуть на узбіччя [з погляду] фінансової підтримки, чи зможуть вони активізуватися?”

Кляйне-Брокхофф також зазначив, що Україна наразі потребує “порятунку боєприпасами”.

16 лютого в Берліні Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка охоплює “довгострокові зобов'язання та підтримку України в галузі безпеки”, згідно з повідомленням уряду Німеччини, яке цитує французький мовник France 24.

Ввечері того самого дня президент Франції Еммануель Макрон і Зеленський планують підписати угоду про безпеку в Єлисейському палаці в Парижі.

“Ця угода слідує за зобов’язаннями, взятими в рамках формату G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року”, – повідомили в офісі Макрона 15 лютого, зазначає France 24.

“Ми сповнені рішучості розтрощити цю ставку, яку робить Росія” на те, що підтримка західними союзниками України у довготривалій перспективі “вичерпається”, - додали в офісі французького президента, повідомляє France 24 й нагадує, що у січні Макрон закликав європейські країни готуватися підтримати Україну, якщо Вашингтон вирішить припинити надання допомоги.

За словами колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, які наводить NYT, домовленості про безпекові зобов’язання, які країни G-7 пообіцяли підписати з Україною, є найкращими, що їх досягла Україна від часу здобуття незалежності у 1991 році. Водночас ці домовленості не передбачають зобов’язань з боку союзників вступати у війну на боці України, а натомість лише допомогти Україні в разі майбутньої агресії.

Згідно з угодами, за словами Клімкіна, союзники України “забезпечать те, що вони можуть і коли можуть, що принципово відрізняється від надання того, що потрібно і коли потрібно”.

“Усе в цих угодах буде виконуватися на основі політичних рішень”, – цитує Клімкіна NYT.

Під час нещодавнього візиту до Вашингтона, канцлер Шольц заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом: “Ми повинні сказати прямо: підтримка Сполучених Штатів є незамінною у питанні про те, чи буде Україна в змозі захистити себе”.