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«Повертаємось із гарним відчуттям». Підсумки візиту української делегації до Вашингтона

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час офіційного візиту до Конгресу 14 листопада 2023 року.
Міністерка економіки України Юлія Свириденко та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час офіційного візиту до Конгресу 14 листопада 2023 року.

Члени української урядової делегації заявили про свої оптимістичні очікування щодо розв'язання проблеми з наданням Україні військової допомоги, яку все ще не схвалив американський Конгрес.

У вівторок завершився дводенний візит до Вашингтона української делегації на чолі з першою віцепремʼєркою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. У складі делегації був і керівник офісу президента Андрій Єрмак.

У вівторок посадовці зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами і намагалися переконати їх якнайшвидше проголосувати за додатковий пакет допомоги для України.

Андрій Єрмак зазначив, що незважаючи на певні труднощі і посадовців, які категорично проти підтримки, дружні до України законодавці роблять усе, щоб проголосувати за додаткову допомогу.

Нас підтримують і в нас вірять
Андрій Єрмак

“Всі це розуміють, що це дуже важливо, що ця допомога нам вкрай потрібна, щоб продовжувати нашу боротьбу. Ми маємо мотивацію та все для того, щоб отримавши цю допомогу, продовжувати наші зусилля, і наша ціль — перемога. В цьому нас підтримують і в нас вірять. Повертаємось із гарним відчуттям і важливо, щоб кожен такий візит закінчувався результатами для нашої перемоги”, — зазначив керівник офісу президента України після зустрічі.

Перша віцепремʼєрка України та міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що, на її думку, делегації вдалося переконати партнерів допомагати економіці країні. За її словами, вони бачать перспективи для української економіки, вірять у те, що Україна може побудувати сильні інституції та сильну економіку.

“Всі розуміють, що у нас екзистенційна війна. У Росії є варіант не послати армію, партнери можуть допомагати чи не допомагати, а у нас є лише єдиний шлях — воювати. Ми віримо у перемогу. Мені здається, що ми переконали в цьому наших партнерів ще раз”, — заявила вона.

Також посадовці провели зустрічі із радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером та радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном. Серед іншого сторони обговорювали укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі.

Напередодні Єрмак зустрівся із державним секретарем Ентоні Блінкеном. Як повідомляє Держдеп, "обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам".

Українська делегація обговорила також з американськими колегами укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яку лідери семи країн підписали у Вільнюсі 12 липня. Також розглянули питання санкцій щодо РФ та механізм спрямування заморожених російських активів на відбудову України.

Українська делегація у Вашингтоні зустрічається з законодавцями США. Відео
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Українська делегація у Вашингтоні зустрічається з законодавцями США. Відео

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    Марія Ульяновська

    Журналістка та режисерка документальних фільмів. На Голосі Америки веду програму “Час-тайм”. Розповідаю про російські воєнні злочини, правосуддя, антикорупцію, українську та американську політику. Знімаю людяні історії.

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