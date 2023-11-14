Пріоритет Конгресу до Різдва – уникнути "шатдауну", а допомога Україні, Ізраїлю потребує більших обговорень – спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, відповідаючи на питання журналістів 14 листопада, наголосив, що головним завданням Конгресу до Різдва є уникнути "шатдауну" - часткової зупинки роботу уряду.

Натомість інші питання, включаючи нову допомогу Україні та Ізраїлю, потребують подальшого обговорення, зокрема на окрему увагу заслуговує питання нагляду за допомогою Україні, вважає Джонсон.

Тимчасову бюджетну резолюцію законодавці мають намір ухвалити якнайскоріше, для уникнення шатдауну (термін дії попередньої такої резолюції спливає 17 листопада). Постанова, якщо її буде остаточно затверджено, забезпечить фінансування урядових програм до 19 січня та 2 лютого в залежності від програми.

Натомість інші бюджетні питання, каже спікер, вимагають більше уваги конгресменів та великої політичної дискусії.

Конгресмени не зможуть уважно опрацювати величезний масив бюджетних документів, тому візьмуться за них після свят.

Новий спікер заявив, що напередодні Святвечора конгресмени не зможуть уважно опрацювати величезний масив бюджетних документів, тому візьмуться за них після свят.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що підтримує пропозицію спікера прийняти тимчасову бюджетну резолюцію, незважаючи на те, що вона не включатиме фінансування України.

Зараз питання полягає в тому, чи зможе Майк Джонсон зібрати достатньо голосів, щоб прийняти документ про тимчасове фінансування вчасно, – пише видання Hill.

Без затвердження нової допомоги Конгресом, США стає дедалі важче повністю фінансувати необхідну Україні допомогу для захисту території і просування на полі бою. Про це під час брифінгу в Білому домі у понеділок заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

На запитання журналістів, до якої дати кошти для допомоги Україні можуть вичерпатися, Салліван відповів, що "немає якогось точного дня. Але з кожним тижнем, що минає, стає дедалі важче повністю профінансувати те, що ми вважаємо необхідним, аби дати Україні інструменти для захисту території і просування вперед. Тому для нас – час збігає. Але я не можу вказати на день у календарі, бо ситуація лишається динамічною".