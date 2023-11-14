Свириденко: Хоча в бюджеті обмаль коштів, ми підтримуватимемо бізнес, що працює "в білу"

На тлі ризиків зменшення міжнародної допомоги український уряд розмірковує, як оптимізувати видатки, але рішуче налаштований фінансувати програми з підтримки бізнесу, що працює "в білу" і сплачує податки.

Про це заявила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко в інтерв'ю журналістці Української Служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.

На наступний рік в бюджеті передбачені програми з доступу до кредитування "5-7-9", грантова програма на започаткування власної справи та грантова програма на підтримку переробної промисловості, каже посадовиця. Для того, щоб брати участь в таких програмах, бізнес має сплачувати податки, мати найманих працівників і виплачувати заробітну плату.

"Всі наші ресурси дуже обмежені, але наявні програми підтримки бізнесу пронизані єдиною ідеєю: ми будемо допомагати і підтримувати тих, хто працює в білу, хто сплачує податки в білу", - каже посадовиця.

Відповідаючи на питання про те, чи недовіра українського бізнесу до влади обмежує готовність підприємств співпрацювати з важливими під час війни державними тендерами, Свириденко запевнила: українська економіка вже працює на військових рейках.

"Велика кількість підприємств виконує державні замовлення, велика кількість підприємства виконує мобілізаційні завдання", - каже Свириденко. Вона додає: уряд зараз сфокусований на розвитку військово-промислового комплексу, що дасть ще більшій кількості підприємств можливість займатись виробництвом.

Свириденко, яка перебуває з візитом у США, обговорила питання розвитку бізнесу в Україні з керівником американської державної Корпорації фінансування розвитку (DFIC).

Керівник корпорації Скотт Нейтан заявив, що його організація готова страхувати компанії, які працюють в Україні, від ризиків війни й вже схвалила таке страхування для інвесторів, які вкладають кошти в реабілітаційний госпіталь.

"Наша корпорація шукає проєкти, які вже сьогодні допомагають підтримувати українську економіку, щоб у людей були місця праці, а економічний розвиток був високим. Ми не чекаємо на якусь дату в майбутньому. Ми відкриті для бізнесу в Україні зараз", - заявив Нейтан.

Інвестиції приватних компаній збільшать самодостатність України, каже Свириденко і наголошує: це особливо важливо з огляду на великий дефіцит бюджету, який наступного року може досягнути 41 мільярд доларів: "Щоб досягнути цієї мети, ми маємо отримати потік приватних інвестицій".