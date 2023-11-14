Єрмак: "Ми маємо чіткий план" перемоги України

Рішення Єврокомісії рекомендувати початок переговорів про вступ України до ЄС свідчить про те, що Київ здійснює поступ у питанні боротьби із корупцією, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському телеканалу Fox News під час свого візиту до Вашингтона.

Президент Зеленський має дві мети: перемогти у війні проти росіян та у (війні) проти корупції

На запитання ведучого телеканалу про те, що деякі американські законодавці закидають Києву значний рівень корупції та нібито відсутність підзвітності щодо наданої Америкою допомоги, Єрмак сказав: "Президент Зеленський має дві мети: перемогти у війні проти росіян та у (війні) проти корупції. Антикорупційні реформи тривають. І ми маємо свідчення прогресу й успіху... І рекомендація Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу - думаю, це свідчення успіху боротьби проти корупції".

На запитання про те, чому США важливо продовжувати підтримувати Україну, Єрмак зазначив: "Ви бачите, що відбувається на Близькому Сході - ті самі вороги, Росія та Іран". Глава Офісу президента Зеленського додав, що із допомогою США та інших союзників ЗСУ вже вдалось звільнити 50% із захоплених Росією територій від початку повномасштабної агресії.

"Ми маємо одні цінності, ми дійсно боремось за свободу, демократію, ми запобігаємо справжнім ризикам нової великої війни не лише у Європі, а й в усьому світі. Адже якщо Україна не зупинить Путіна, хто стане наступним?" - сказав Єрмак.

Якщо допомога продовжиться, наша перемога станеться швидше. І це буде спільна перемога України та США

Відповідаючи на запитання про те, як Київ бачить кінцеву ціль у цій війні та як багато часу може піти на це, Єрмак розповів: "Ми маємо чіткий план". Він додав, що у вівторок має заплановані зустрічі з американськими конгресменами та сенаторами, щоб переконати їх у важливості подальшої допомоги Києву: "Ми чітко покажемо, що Україна може перемогти. Звісно, ми зацікавлені, щоб це сталось якомога швидше. Якщо допомога продовжиться, наша перемога станеться швидше. І це буде спільна перемога України та США".

Напередодні Єрмак зустрівся із державним секретарем Ентоні Блінкеном. Як повідомляє Держдеп, "обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам".

У повідомленні йдеться, що Блінкен "підтвердив прихильність Сполучених Штатів Україні та її народу" і підкреслив постійну роботу США разом із глобальною коаліцією з понад 50 союзників і партнерів, "щоб надати Україні підтримку, необхідну для захисту свого народу, суверенітету та незалежності від агресії Росії".

Також напередодні про те, як проходить контрнаступ та перспективи війни з наближенням зимових місяців Єрмак говорив на закритій зустрічі із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, "це ще одна нагода для них поговорити про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну", як уряд говоритиме із членами Конгресу про важливість підтримки України надалі і про запит на додаткове фінансування для Києва.

"Але також це нагода отримати розуміння від пана Єрмака про те, як іде контрнаступ, що відбувається на полі бою, якими є їхні потреби, і якими, на їхню думку, є їхні перспективи надалі з наближенням зимових місяців", - розповів Джон Кірбі.

Українська делегація, яку очолює перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, обговорила також з американськими колегами укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яку лідери семи країн підписали у Вільнюсі 12 липня. Також розглянули питання санкцій щодо РФ та механізм спрямування заморожених російських активів на відбудову України.