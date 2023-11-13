Єрмак та Салліван обговорили контрнаступ, плани на зиму та потреби українських військових

Як проходить контрнаступ та перспективи війни з наближенням зимових місяців обговорив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на закритій зустрічі із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це у коментарі Голосу Америки повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, ця зустріч — продовження співпраці двох посадовців, яка триває від початку повномасштабного вторгнення.

“Це ще одна нагода для них поговорити про те, як Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну, як ми будемо продовжувати говорити із членами Конгресу про важливість підтримки України надалі, і про запит на додаткове фінансування, яке подав президент [США], зокрема, для надання безпекової допомоги. Але також це нагода отримати розуміння від пана Єрмака про те, як іде контрнаступ, що відбувається на полі бою, якими є їхні потреби, і якими, на їхню думку, є їхні перспективи надалі з наближенням зимових місяців,” — розповів Джон Кірбі.

Цього ж дня, у понеділок, 13 листопада, на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном українська делегація обговорила ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ, зокрема, у засобах ППО.

Як повідомив сам Андрій Єрмак, сторони торкнулись очікуваного посилення російських обстрілів енергетичної інфраструктури України цієї зими.

“Дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору,” — заявив Андрій Єрмак.

У зустрічі з українською делегацією взяли участь також заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд і заступник помічника державного секретаря з питань Східної Європи Крис Сміт.

Українська делегація, яку очолює перша віце-прем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко, обговорила також з американськими колегами укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання спільної декларації G7 про підтримку України, яку лідери семи країн підписали у Вільнюсі 12 липня. Також розглянули питання санкцій щодо РФ та механізм спрямування заморожених російських активів на відбудову України.

Серед іншого, міністерка Свириденко зустрілася у понеділок з американською Корпорацією з фінансування розвитку, де обговорила, як забезпечити приватні інвестиції в Україну.

У вівторок, як повідомили Голосу Америки, українські посадовці запланували зустрічі з американськими конгресменами та сенаторами, щоб переконати їх проголосувати пакетом законопроєкт про фінансування допомоги Ізраїлю та України.

Візит української делегації до США відбувається напередодні тижня лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Сан Франциско, де президент США Джо Байден зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та іншими лідерами країн Глобального півдня, щоб обговорити світову архітектуру безпеки.