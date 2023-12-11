"Це Третя світова війна". Французький філософ у Вашингтоні переконує конгресменів

На тлі політичних дебатів у Конгресі щодо майбутнього допомоги Україні до Вашингтона приїхав відомий французький філософ та публіцист Бернар-Анрі Леві. Він привіз для показу новий документальний фільм "Героям Слава", який знімав протягом літа на українському фронті. Мета, як він каже пояснити конгресменам чому Україну й надалі варто підтримувати. Українська служба Голосу Америки поспілкувалась із французьким мислителем про те, що він побачив в Україні.

Андрій Борис, журналіст Голосу Америки: Бернард отже, ви зараз у Вашингтоні. Які у вас тут плани?

Справжній кордон Америки, Заходу, західних цінностей проходить в Україні, в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті

Бернар-Анрі Леві, публіцист: Я привіз новий фільм "Героям слава". Хочу його показати мешканцям Вашингтона. Але, насамперед конгресменам. Це дуже важливо у ці темні часи, які відбуваються з Україною, в той час, коли Конгрес заблокував пакет допомоги. Тому я зустрічаюся з багатьма людьми, поки зарано говорити з ким саме, щоб попросити та пояснити, що Америка зробить величезну помилку, якщо заморозить чи навіть уповільнить постачання зброї в Україну. Величезна помилка, не тільки з точки зору захисту цінностей, а й з точки зору національної безпеки. Національна безпека Америки стоїть на кону в Україні. Лінія фронту - кордон, всі на Капітолійському пагорбі тепер говорять про кордон, кордон, кордон, кордон (республіканці вимагають посилення кордону з Мексикою в обмін на підтримку України - ред.) Справжній кордон Америки, Заходу, західних цінностей проходить в Україні, в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті. У всіх цих містах, які я знаю зараз дуже добре, можливо, занадто добре. Я провів там багато часу в жахливих умовах

А.Б.: Для розуміння, ви також зустрічаєтеся з політиками, конгресменами?

Б.Л.: Я зустрічаюся з багатьма людьми: від політиків до журналістів і людей, які приймають рішення. Я намагаюся зустрітися з якомога більшою кількістю людей.

А.Б.: Чому, на вашу думку фільм зможе переконати людей у тому, що варто продовжувати допомагати Україні?

Українці вже ніколи не будуть такими, як були

Б.Л.: Вони побачать у фільмі українських вояків, які кажуть не лише "Слава Україні!" але і "Слава Європі!" "Слава США!" "Слава свободі!" "Слава універсальним цінностям!" Звичайно про це багатьом відомо, але одна справа знати, а інша справа бачити. Глядачі побачать бригади, батальйони, відважних солдатів, які справді відчувають, що Україна та Європа – це одне й теж, що вони борються не лише за свій дім, але й за цінності свободи.

А.Б.: Ви не вперше в Україні. Влітку ви знімали контрнаступ. Але вже багато разів були в Україні після революції 2014 року. Як на вашу думку змінилася Україна?

Б.Л.: В одному з моїх фільмів є пісня Слави Вакарчука “Ми ніколи більше не будемо такими ж”. Це він співає в кінці мого документального фільму. Українці вже ніколи не будуть такими, як були, після бійні, терактів, актів геноциду, важкого терпіння і страждань. Вони вже ніколи не будуть такими, як були після того, як відкрили внутрішню силу, цей героїзм, який є в них самих. Якщо ти не пройдеш випробування війною ти ніколи не знаєш чи ти справжній герой, чи ні. Чи ти будеш рабом, чи готовий ризикнути загинути, аби бути вільним. Українці показали, що вони готові ризикнути, тому що вони понад усе поставили свою свободу.

А.Б.: Все частіше ми чуємо слово втома, втома від війни. Що ви скажете ти хто втомився?

Ця війна особлива. Вона загрожує всьому світу

Б.Л.: Дуже просто пояснити. Я висвітлював багато війн, ще коли я був молодим журналістом. Ця війна особлива. Вона загрожує всьому світу, це світова війна. Я висвітлював війну в Анголі. Я висвітлював війну в Сомалі. Я висвітлював війну в Бангладеші. Але я вперше тепер відчуваю, що доля світу поставлена на карту. Тому що Путін не хоче лише України. Путін чітко каже - після України буде Фінляндія, після Фінляндії буде Литва, чи Естонія, чи Польща, чи будь-що, що. Путін веде також війну іншими засобами шляхом політичних маніпуляцій. Він погрожує навіть моїй країні Франції. Він погрожує цій країні, Америці. Він діє через тролів, дестабілізуючи американську демократію.

А.Б.: Тож ви вважаєте, що це третя світова?

Б.Л.: Це третя світова війна. Але вона відрізняється від двох попередніх світових війн. Не усюди йдуть бомбардування. Це світова війна за допомогою нових інструментів, у нових умовах. Путін використовує зброю в Україні, хакерів дестабілізуючи Європу, ядерну загрозу, шантажує зерном та голодом, усе це має глобальний вплив. Коли ви створюєте голод в Африці, блокуючи Одеський порт, це Голодомор світового масштабу. Коли ви підштовхуєте та заохочуєте популістів чи крайньоправих у Франції, чи Італії, що це, як не втручання у суверенітет вільних країн. Це свого роду світова війна.

А.Б.: Якщо все-таки Захід припинить допомогу Україні, не вдасться переконати й надалі підтримувати – чим на вашу думку це загрожує?

Якщо Путіна не стримати, у нас буде розквіт усіх найгірших сил

Б.Л.: Якщо ми не зможемо допомогти Україні здобути повну перемогу, наступним кроком буде вторгнення Китаю на Тайвань. Туреччина піде шляхом Османської імперії, розширюючи зону свого впливу ближче до Європи. Іран буде сміливішим у створенні ядерної зброї. Це буде заохоченням для ХАМАСу напад 7 жовтня. Коротко кажучи, якщо Путіна не стримати, якщо він не капітулює, у нас буде розквіт усіх найгірших сил.

А.Б.: Сподіваюся, цього не станеться.

Б.Л.: Я знаю, тому я кажу з перших днів, з лютого 2014 року, 10 років тому я сказав на Майдані перед людьми, це була неділя, це були сотні тисяч людей на площі. Я сказав їм, що ви той вал, щит вільного світу та вільних цінностей.