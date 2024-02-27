Філіп Карбер: Є велика ймовірність, що навесні фронт дестабілізується

Ситуація на фронті в Україні зараз виглядає похмуріше, ніж будь-коли за 10 років війни. Так вважає президент американського аналітичного фонду “Потомак”, військовий експерт та ексрадник Маргарет Тетчер Філіп Карбер. З 2014 року він десятки разів був на лінії фронту в Україні і доповідав про війну посадовцям НАТО.

В інтервʼю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Ульяновській Карбер розповів, як падіння Авдіївки вплине на загальну ситуацію на фронті, куди росіяни хочуть відтіснити ЗСУ до кінця весни, якими можуть бути втрати українських військових, чому загальну мобілізацію можна і треба проводити якнайшвидше та що допоможе Україні виграти цю війну.

У найближчі пів року фронт може дестабілізуватися

Росія перейшла у наступ, кажуть оглядачі. Дослідники Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни захопили Авдіївку, щоб забезпечити собі шляхи потенційних атак у майбутньому.

Філіп Карбер погоджується з таким висновком. На думку експерта, після окупації Авдіївки, росіяни намагатимуться витиснути ЗСУ із підготовлених оборонних позицій на південь від Полтави та на схід від Дніпра. Небезпека полягає у тому, міркує експерт, що історично ця місцевість — ідеальна для танкових боїв та наступу і щойно земля затвердіє, росіяни перейдуть до більш активних наступальних дій.

Навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується.

“Це відкрита місцевість, там немає великих міст. Вона більш сприятлива для наступу, ніж оборони. Тому що той, в кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було 2-3 лінії оборони, як в росіян на півдні, що ускладнило наступ там. Так само в українців немає достатньо ресурсів, щоб замінувати території від Харкова до Мар’їнки, як це робили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується”, — пояснює Карбер.

Потенційний перелом ходу війни навесні передбачає і видання АВС. Посилаючись на розмови із американськими посадовцями, журналісти пишуть, що до весни Україна зіткнеться з потенційно катастрофічною нестачею боєприпасів і протиповітряної оборони, що може дати значну перевагу президенту Путіну. Джерела називають "кінець березня" особливо критичним часом для українських військ, якщо Конгрес не ухвалить новий законопроєкт про допомогу.

Чому ЗСУ втратили перевагу на фронті

Як і більшість західних експертів, Карбер вважає, що саме нестача артилерійських боєприпасів — головна причина відходу українських військових з Авдіївки.

Експерт пояснює: якщо влітку 2023, коли партнери стабільно постачали боєприпаси, українці могли вбивати з розрахунку 10 росіян на 1 українця, то у жовтні, коли Сполучені Штати частково перекинули боєприпаси на Близький Схід, українцям довелося зменшити використання артилерії у половину. В грудні, коли американський Конгрес почав затримувати голосування про нову допомогу для Києва, українці знову зменшили використання боєприпасів.

“Тепер за кожного українця вони вбивають не 10, не пʼять, а двох росіян. Це нежиттєздатно, — підсумовує колишній військовий. І продовжує — Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоює. Це неймовірно”, — говорить Карбер.

Водночас, міркує експерт, росіяни переважають українців чисельно, і щоб компенсувати цю перевагу, українці повинні мати сучасні технології та боєприпаси. На думку Карбера, чергова хвиля мобілізації в РФ і нестача артилерійських боєприпасів у українців призвели до того, що Москва отримала перевагу на полі бою.

“Звісно, ці солдати не так добре треновані, як попередні, але вони можуть тримати рушниці, виконувати накази і помирати на полі бою", — каже він і додає, що без можливості завдавати артилерійських ударів, українці втратили перевагу у спробах утримати підготовлені позиції

Ще однією причиною втрати Авдіївки за даними Інституту вивчення війни стала перевага росіян у повітрі. На думку аналітиків, росіяни змогли підтримати свій наступ з повітря і застосовували керовані бомби для прикриття піхоти.

Філіп Карбер вважає російські ВПС одними з найгірших у світі. Але пояснює: якими б неспроможними вони не були, якщо в українців ВПС немає, то нерівність буде не на їхню користь.

Жодна армія країн Заходу не наважилися б оборонятися без прикриття з повітря. Але є межа того, що ви можете зробити в таких умовах.

“Жодна армія країн Заходу не йшла б у контрнаступ без переваги в повітрі та зброї дальнього ураження. Більшість західних армій не наважилися б навіть оборонятися без цього. Тож той факт, що українці це роблять протягом двох років, викликає захоплення та вражає. Але є межа того, що ви можете зробити в таких умовах. І українці зазнають втрат через перевагу супротивника у повітрі”, — міркує він.

На думку експерта, якби Українці мали хоча б кілька F-16 раніше, це могло б допомогти обороні.

Інший відсутній необхідний елемент, вважає Карбер, — це ракети великої дальності. Через те, що Україна за неформальними домовленостями не може обстрілювати території РФ, цей конфлікт є асиметричним, каже він.

Ракетами великої дальності, міркує він, українці могли б не лише атакувати Керченський міст і кораблі у Чорному морі, а й вражати лінії постачання, залізничні маршрути та авіабази росіян, уповільнюючи їхній наступ.

Україна просить про ракети більшого радіуса дії вже давно, однак чіткої відповіді союзників поки немає. Cтало відомо, що Сполучені Штати передали Києву кілька ATACMS середньої дальності. 19 лютого видання NBC News із посиланням на свої джерела повідомило, що Білий дім готується надати Україні сучасні модифікації цих ракет із більшим радіусом дії. А 25 лютого президент Зеленський під час пресконференції заявив, що “позитивно налаштований щодо готовності партнерів надати Україні ATACMS”.

Останній фактор, який впливає на поразки ЗСУ — це нестача засобів протиповітряної оборони, вважає Карбер. Колишній військовий пояснює: засоби ППО великої дальності, такі як Patriot, обороняють великі міста. Водночас, через масовані ракетні обстріли, системи ППО, які працюють на середній і низькій висоті, і могли б потенційно прикривати військових на фронті, також захищають міста, зокрема від БПЛА. Таким чином українські військові не мають достатнього прикриття від ВПС росіян.

Скільки людей насправді втратили ЗСУ та чому необхідна мобілізація

Під час пресконференції 25 лютого президент Зеленський вперше озвучив кількість загиблих за два роки повномасштабного вторгнення українських військових. Він повідомив про 31 тисячу полеглих. Ця цифра викликала обурення і непорозуміння у деяких українських військовослужбовців.

За підрахунками експертів, загальні втрати українців складають близько 250 тисяч.

Разом із Канадським генерал-лейтенантом у відставці Тревором Кадьє, Філіп Карбер представив свій звіт для НАТО щодо втрат українців. За підрахунками експертів, загальні втрати українців складають близько 250 тисяч. З них 50 тисяч вбитих та зниклих безвісти, 100 тисяч важко поранених, які вже не повернуться до військової служби та ще 100 тисяч тих, хто одужує від отриманих травм і можуть повернутися до війська. За інформацією Карбера, 80% професійних військових, які пішли на фронт коли РФ розпочала війну у 2014 році більше немає.

Зараз перед Україною постав важкий вибір, вважає Карбер, — чи призивати велику кількість цивільних, які не мають військового досвіду, багато з яких не хочуть йти воювати. Однак, вважає експерт, якщо не почати мобілізувати людей зараз — може бути надто пізно.

“Якщо справді влітку у вас почнеться маневрова війна в степах у районі, який я описую — на схід від Дніпра та на південь від Полтави, можливо, навіть на вулицях Харкова, — якщо це станеться і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей — ви буквально пускатимете тіла на вітер. Тож мобілізацію треба почати до того, як потреба стане критичною. І навіть якщо ви розпочнете зараз, вже буде важко отримати достатньо добре навчених людей своєчасно”, — міркує експерт.

Надія є, але надія не може бути стратегією

Ситуація на українському фронті зараз виглядає похмуріше, ніж будь-коли за 10 років війни, вважає Карбер. Надія на перемогу все ще є, каже він, але надія не може бути стратегією.

Чим смертоноснішою буде українська м'ясорубка, тим швидше ця війна закінчиться.

“Нам потрібно дати українцям усе необхідне, щоб вони могли рішуче знищити супротивника. Настане такий момент, коли Путін не зможе продовжувати закидати своїх солдатів в м’ясорубку. І чим смертоноснішою буде українська м'ясорубка, тим швидше ця війна закінчиться”, — переконує він.

Зустрічаючись із посадовцями НАТО, Карбер їх переконує, що війна Росії це не просто війна проти України, а війна за амбіції Путіна відновити Російську імперію. Якщо Київ не встоїть, то РФ перенаправить усі 14 армій, які зараз задіяні в Україні, проти Фінляндії та країн Балтії, а загроза для НАТО зростатиме в геометричній прогресії, вважає експерт.

“Україна зараз виборює для нас час, щоб країни заходу могли компенсувати останні 20 років бездіяльності і привели до ладу свою обороноздатність”, — говорить колишній військовий.

Однак, міркує він, інші союзники не можуть компенсувати брак американського лідерства і подальший хід війни та доля України, залежать від того, чи нададуть підтримку США.

“Як не прикро мені зараз це визнавати — ключовий крок зараз мають зробити Сполучені Штати. Якщо Україна не зможе встояти, як суверенна держава, відповідальність за це буде на американцях”, — підсумовує він.