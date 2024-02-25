Зеленський не бачить ризиків у запрошенні України в НАТО, однак, саме запрошення залежить від США та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський не бачить ризиків у факті запрошення України до членства в НАТО. Натомість, на його думку, всі ризики можуть бути пов’язані власне з самим подальшим членством України в альянсі та з “неадекватністю” реакції президента Росії Володимира Путіна.

Про це президент заявив у неділю, 25 лютого, на форумі “Україна. Рік 2024”, відповідаючи на питання журналістки Голосу Америки Мирослави Гонгадзе.

“Я не бачу ризиків у запрошенні України в НАТО”, - заявив Зеленський. “Ті ризики, які за лаштунками офіційної політики звучить, чи звучатимуть, вони всі [пов’язані] з членством України в НАТО і, мені здається, з ризиками, пов’язаними з неадекватністю реакції Путіна”.

“Я вважаю, в цьому кроці – в запрошенні – ніяких ризиків нема”, - додав президент.

Тим часом Зеленський визнав, що як таке, запрошення України до НАТО залежить наразі від позиції США та Німеччини.

“Я так розумію, що всі партнери підтримують Україну у наданні нам запрошення. І всі вважають, що у майбутньому Україна буде в НАТО. Але ви праві – в принципі, я не хочу зараз бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів Америки й від Німеччини залежить це рішення. Це факт”.

Що стосується ризиків, які можуть виникнути для самого НАТО та системи міжнародної безпеки, якщо Україну не запросять в НАТО на Вашингтонському саміті у липні 2024 року, то президент не відповів прямо на це питання Голосу Америки.

"Якщо нас не запросять, то нас не запросять", - сказав президент Зеленський.

Протягом заходу Зеленський відповів на низку запитань від ЗМІ та озвучив кілька ключових тез. Так президент сказав, що під час війни загинула 31 тисяча українських військових, однак, не назвав кількість поранених з міркувань оперативної безпеки.

Він також заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з Путіним, і зазначив, що Путіну буде запропоновано “майданчик, на якому він може погодитися з тим, що він програв цю війну”.

На думку президента, наразі перебіг війни залежить від підтримки заходу, а надання достатньої кількості зброї України могло б змінити хід війни на користь України.

Також Зеленський вважає, що в України немає можливості “не перемогти, немає можливості програти”.