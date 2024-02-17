"Україна може виграти цю війну... Ще не пізно!" – американський генерал, експосол США при НАТО

Україна може виграти війну, розвʼязану Росією, незважаючи на невтішні звіти з поля бою за останній час. Про це заявив посол США при НАТО у 2013-17 роках, генерал-лейтенант Даглас Люте під час дискусії в Атлантичній раді, присвяченій наслідкам російській агресії.

"Ще не пізно. Не сприймайте звіти за останні кілька місяців із поля бою як індикатори того, куди це рухається або куди має прямувати. Україна здатна перемогти!", –сказав Люте.

Генерал наголосив, що забезпечення перемоги України є життєво важливим національним інтересом для США, і для перемоги над Росією Вашингтон повинен змінити підхід до підтримки Києва.

"Навіть якщо Конгрес схвалить додаткову допомогу, і навіть якщо наші партнери по коаліції збережуть свою підтримку, ми повинні змінити наш підхід не тільки щодо фінансування, але й щодо військової допомоги. Ми повинні відмовитися від цього поетапного, поступового підходу, який був шаблоном протягом останніх двох років і значною мірою привів нас туди, де ми є сьогодні", - зазначив генерал.

"Ми надали Україні достатньо, щоб не програти, але замало для перемоги"

За його словами, військова підтримка США в тому вигляді, в якому вона надавалася досі, сприяла "сьогоднішній ситуації глухого кута" в наземному боях.

"Україна сплачує непосильну ціну за такий поетапний підхід. Час не на боці України. Тож коли ми кажемо Україні, що будемо з нею так довго, як буде потрібно, - цього недостатньо. Ми маємо бути з Україною в такій кількості, в якій буде потрібно... А це не було нашою практикою в останні два роки. Ми надали Україні достатньо, щоб не програти, але замало для перемоги, і це має змінитися", – сказав Люте.

За словами генерала, цього року США повинні надати Україні високоточні ударні системи великої дальності необхідної кількості та якості, "щоб ізолювати російські сили... атакуючи їхнє командування, ударні сили та логістичні можливості".

За його словами, заходи зі збільшення ударів на далеку відстань допоможуть захистити українське цивільне населення та інфраструктуру:

"Неможливо захистити українські міста від повітряного нападу тільки в місці прильоту, потрібно довести цей захист до стартових позицій, чи то на окупованій Україні, чи навіть, на мій погляд, на території Росії".

Ударні системи великої дальності дозволять скористатися слабкими місцями російський військ, їхньою недисциплінованістю.

На думку генерала, ударні системи великої дальності дозволять скористатися слабкими місцями російських військ, "їхньою недисциплінованістю, відсутністю згуртованості, поганим керівництвом, поганою логістикою".

"Російські війська – низькокваліфіковані сили, які сидять за дуже глибокими та ефективними захисними позиціями. Ми повинні подолати цей захист і атакувати їхні слабкості, уникаючи їхніх сильних сторін".

Генерал наголосив, що російська логістика є дуже вразлива до високоточних ударів дальньої дії:

"Росія завжди мала армію, яка залежала від залізничної логістики. Залізниця – постійна ціль. Її можна атакувати, потім атакувати повторно, можна атакувати ремонтні бригади, і значно перешкоджати російській логістиці, ізолювати її і зробити неспроможними російських окупантів. Знаковим тут є Керченський міст і залізниця, яка постачає Крим і дозволяє продовжувати російську окупацію".

За словами генерала, довгострокова ударна кампанія зможе посилити слабкі сторони російської армії, ізолюючи її та роблячи нежиттєздатною:

"Такі ударні системи далекого радіусу дії, як-от американські ATACMS і німецькі Taurus – доступні, і вони ефективні, якщо ми надамо їх у достатній кількості."

"Невирішене питання протиповітряної оборони призведе до перемоги Росії"

Якщо не вирішити питання надання Україні належних засобів протиповітряної оборони, це призведе до перемоги Росії у війні, вважає Роджер Закхейм, директор вашингтонського Інституту Рональда Рейгана.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати українців, щоб вони мали шанс на перемогу, інакше вони програють. Одна з причин, через яку додаткове фінансування має бути схвалене, це – тому, що воно допомагає посилити протиповітряну оборону в частині надання систем Patriot," - заявив Закхейм під час дискусії в Атлантичній раді.

Також, за його словами, для перемоги України потрібна авіація, передусім винищувачі F-16. При цьому директор Інституту Рейгана вважає, Україна повинна мати право завдавати ударів по російській території.

Україна повинна мати право завдавати ударів по російській території

"Це (отримання Україною F-16 - ред.) матиме істотний вплив на полі бою, якщо їм буде дозволено цілитися по російських позиціях не тільки на українській стороні кордону, але й по інший бік кордону... Це – пропорційне, послідовне право збройного конфлікту, можливість націлитися на ворога, коли він націлюється на вас зі своєї суверенної території", - сказав Роджер Закхейм.

При цьому він зазначив, що якщо до роботи українців із винищувачами F-16 застосують правило не вражати цілі на території Росії, це буде "рецептом для програшу" України у війні.

Експерт також назвав помилкою рішення американської сторони обмеження щодо переданих восени Україні зі США ракет ATACMS, які не були дозволені для застосування на території Росії, про що повідомляла американська преса, зокрема видання The New York Times.

"Стримування Росії залежить від успіху України... з безперечною військовою підтримкою Заходу"

Успіх України у війні важливий зокрема для стримування агресії Кремля на міжнародній арені, наголосив старший науковий співробітник російських та євразійських досліджень Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович:

"Ключовою особливістю стратегії стримування Росії був би акцент на успіху України як процвітаючої демократичної системі з процвітаючою економікою, обʼєднаним суспільством та безперечною військовою підтримкою Заходу".

На важливості ухвалення пакета допомоги для України наголосив і колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес під час конференції щодо перспектив російської війни в Україні. Він зазначив, що для нього, як для американця, "є принизливим, що США не змогли надати новий пакет допомоги" Україні.

Попри це, на його думку, навіть якщо Палата представників Конгресу США не затвердить новий пакет фінансування для Києва, "якщо об'єднати разом економіку Великої Британії, Німеччини, Норвегії, Нідерландів, Франції, Італії тощо, то економіка Росії затьмарюється, виглядає карликовою".

"Йдеться про політичну волю, а не про наші можливості виробляти боєприпаси,"– додав Годжес.

При цьому генерал заявив, що не вірить, що "росіяни зможуть нокаутувати Україну цього року".

На думку Бена Годжеса, наразі "Україна робить усе можливе, щоб виграти час на наступний рік", який, на думку генерала, "може стати вирішальним роком" цієї війни.

Напередодні повідомлення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про виведення українських підрозділів із Авдіївки, генерал Бен Годжес заявив, що в Авдіївці росіяни роблять те, що вміють найкраще: "У них є здатність продовжувати пускати в м'ясорубку велику кількість людей".

Генерал також зазначив, що втрата Авдіївки не дає росіянам значної переваги, а для України вона не є значною поразкою.

"Скажімо, вони нарешті захоплять Авдіївку, і що тоді? Ви пам’ятаєте тисячі людей вбитих навколо Бахмута. Тоді що? Там немає знаменитого корпусу Червоної армії, що ховається в лісі й чекає, коли його використають, навіть якщо захоплять Авдіївку", – аналізує Бен Годжес.

Є принизливим, що США не змогли надати новий пакет допомоги Україні

Як писав Голос Америки, за аналізом дослідників ISW, росіяни спрямували зусилля на Авдіївку, щоб забезпечити собі шляхи потенційних наступних атак у майбутньому.

"Потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, запропонує Кремлю лише негайні інформаційні та політичні перемоги", – мовиться у звіті організації.

У п’ятницю, 16 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого цитує агентство АР, повідомив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1,1 мільярда євро. За словами Шольца, загальна військова допомога Україні з боку Німеччини сягнула 28 мільярдів євро, включно з вже наданим та обіцяним озброєнням.

За даними Кільського інституту, між 1 листопадом 2023 року та 15 січнем 2024 року, зобов’язання нової військової допомоги від партнерів України склали 9,8 мільярда євро.

Це значно менше, ніж 27 мільярдів євро, які країни-донори зобов’язалися надати Україні за приблизно той самий період роком раніше. Тоді 21 мільярд євро у вигляді військової допомоги надійшов від США.

Тим часом інститут зауважує, що станом на 15 січня 2024 року Європейський Союз та країни-члени ЄС зобов’язалися надати різноманітної допомоги Україні загально на 144 мільярди євро, однак лише 77 мільярдів євро з них були вже виділені на конкретні цілі.

"Щоб повністю замінити військову допомогу США у 2024 році, Європі доведеться подвоїти поточний рівень і темпи допомоги озброєнням", – зазначає Кільський інститут.

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