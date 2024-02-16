Брифінг. Навальний, Мюнхен, Авдіївка: підсумки тижня

Брифінг Голосу Америки. "Росія - відповідальна". Світові лідери реагують на новину про смерть Олексія Навального. У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Чи буде Україна у центрі уваги зібрання? Білий Дім застерігає про критичну ситуацію в Авдіївці і вимагає дій від Конгресу. Законодавці пішли на перерву без схвалення допомоги Україні. Що далі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.