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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Навальний, Мюнхен, Авдіївка: підсумки тижня

Брифінг. Навальний, Мюнхен, Авдіївка: підсумки тижня
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Брифінг. Навальний, Мюнхен, Авдіївка: підсумки тижня

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Брифінг Голосу Америки. "Росія - відповідальна". Світові лідери реагують на новину про смерть Олексія Навального. У Німеччині стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Чи буде Україна у центрі уваги зібрання? Білий Дім застерігає про критичну ситуацію в Авдіївці і вимагає дій від Конгресу. Законодавці пішли на перерву без схвалення допомоги Україні. Що далі? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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