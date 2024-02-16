Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1,1 мільярда євро. Про це на пресконференції після підписання угоди про безпекові зобов’язання у п’ятницю, 16 лютого, заявив канцлер Олаф Шольц, якого цитує агентство АР.

Щоб повністю замінити військову допомогу США у 2024 році, Європі доведеться подвоїти темпи допомоги Україні

За інформацією на вебсайті німецького уряду, до пакета, серед іншого, увійдуть наступні озброєння:

2 зенітно-ракетні комплекси ППО SKYNEX з боєкомплектом

Ракети для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM/SLS

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155

18 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000

18 бронетранспортерів

3 танки для розмінування WISENT 1

Понад 120 000 снарядів калібру 122 мм

Близько 4000 снарядів калібру 155 мм

Близько 100 безпілотників різних типів

За словами Шольца, загальна військова допомога Україні з боку Німеччини сягнула 28 мільярдів євро, включно з вже наданим та обіцяним озброєнням.

Тим часом німецький Кільський інститут світової економіки оцінив загальні зобов’язання Німеччини щодо військової допомоги Україні від лютого 2022 року у суму 17,7 мільярда євро, з яких 9,4 євро наразі вже виділено на конкретні військові пакети, надіслані Україні.

Таким чином Німеччина залишається найбільшим європейським військовим донором України та другим донором за загальними обсягами після США.

Водночас за даними Кільського інституту, між 1 листопадом 2023 року та 15 січнем 2024 року, зобов’язання нової військової допомоги від партнерів України склали 9,8 мільярда євро.

Це значно менше, ніж 27 мільярдів євро, які країни-донори зобов’язалися надати Україні за приблизно той самий період роком раніше. Тоді 21 мільярд євро у вигляді військової допомоги надійшов від США.

Тим часом інститут зауважує, що станом на 15 січня 2024 року Європейський Союз та країни-члени ЄС зобов’язалися надати різноманітної допомоги Україні загально на 144 мільярди євро, однак лише 77 мільярдів євро з них були вже виділені на конкретні цілі.

“Щоб повністю замінити військову допомогу США у 2024 році, Європі доведеться подвоїти поточний рівень і темпи допомоги озброєнням”, - зазначає Кільський інститут.