Колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус: результат війни в Україні залежить від того, чи Залужний отримає необхідну зброю

Попри гостроту двох наявних конфліктів, російської війни проти України та війни на Близькому Сході, генерал Девід Петреус, вважає, що головна небезпека для Америки пов’язана з Китаєм.

Про це колишній директор ЦРУ та командувач коаліціями під проводом США в Іраку та в Афганістані сказав під час події, організованої Атлантичною Радою у п’ятницю у Вашингтоні.

«Ми та решта світу продовжуємо намагатися зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні, але нас відволікає Близький Схід, або Європа, або інші виклики деінде», – сказав Петреус.

На його переконання, головні зусилля уряду США та союзників і партнерів у всьому світі полягають у стримуванні, бо наслідки такого конфлікту «були б справді катастрофічними для всього світу».

Говорячи про безпосередні загрози, викликані російським «жорстоким, неспровокованим вторгненням в Україну», генерал каже, що реакція США була «досить вражаючою», хоча, на його думку, деякі рішення США та НАТО могли б ухвалити швидше.

«Реакція Заходу на це була справді дуже суттєвою, я вважаю, мабуть, набагато суттєвішою, ніж думав Володимир Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, робили дії в минулому, які змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так суттєво, як ми це зробили», – наголошує генерал у відставці.

Другий конфлікт, який відволікає увагу США - той, що розвивається на Близькому Сході після «варварського, жахливого, невимовного нападу ХАМАСу на Ізраїль».

«Сектор Гази та ХАМАС показують, що їх слід розглядати як Ісламську державу, якщо хочете, хоча й з певним палестинським націоналізмом, пов’язаним із цим. Іншими словами, це організація, яка є екстремістською ісламістською організацією, терористична армія, яка має бути знищена, і яку неможливо стримати, з нею неможливо примиритись», – каже колишній командувач військами коаліції під проводом США в Іраку.

За його словами, за екстремістськими групами в інших країнах світу потрібно «постійно стежити і тиснути на них». На його думку, в цьому полягає урок виходу США з Іраку – «Ісламська держава, переможена під час сплеску Аль-Каїди в Іраку, була здатна відновитися та встановити перший в історії халіфат в Іраку та північно-східній Сирії».

Тому, як вважає Петреус, Ізраїлю не вдасться так швидко піти з і Смуги Гази після знищення ХАМАСу – у якійсь формі йому доведеться зберегти там свою присутність, щоб не допустити відродження організації, яку у США та багатьох інших країнах визнано терористичною.

Розмова в Атлантичній Раді була присвячена виходу книжки, яку генерал Петреус написав у співавторстві з істориком Ендрю Робертсом – «Конфлікт: еволюція війни з 1945 року до України». У ній Петреус говорить і про інший урок – вихід військ США з Афганістану, який, на думку генерала у відставці, створив у президента Путіна невірні очікування щодо дій США у контексті нападу Росії на Україну.

«Те, що відбувається в одному регіоні, може мати ефект стримування в іншому», – каже колишній генерал.

Він пояснює, що стримування складається з двох елементів – оцінки противника щодо його спроможності, тобто потрібно підтримувати цю спроможність, «щоб вона була більш, ніж адекватною для певних завдань», а друге – бажання застосувати цю спроможність, тобто «вам потрібно переконати їх, щоб вони у цьому не сумнівалися». І в цьому, як вважає Петреус, російський лідер грубо прорахувався, бо не очікував, що США і Захід в цілому нададуть Україні таку «вражаючу підтримку».

Вторгнення Путіна в Україну Петреус вважає «катастрофічним». Він вважає, що зараз ця війна досягає кульмінації, хоча і каже, що ця війна є «ще одним прикладом трагічних результатів, коли лідери відмовляються вчитися в історії».

Те, як завершиться війна, Петреус не прогнозує, бо каже, що багато залежить від того, чи отримає український командувач – генерал Валерій Залужний ту зброю, яку він просить у союзників.