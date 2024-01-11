Немає достовірних доказів незаконного розповсюдження озброєння, наданого США Україні – Пентагон

Немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні. Про це на брифінгу в четвер, 11-го січня, заявив речник Міноборони США Пет Райдер.

На прохання журналістів він прокоментував звіт генерального інспектора Пентагона про надану Україні зброю.

"Ми бачимо певні випадки, коли Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне, але річ у тому, що ми спостерігаємо, як українці використовують ці спроможності на полі бою ефективно з усіх очевидних причин, і що Росія продовжує становити значну загрозу для суверенітету України", – сказав Райдер.

Він наголосив, що для перевірки наданого Києву озброєння вживається низка заходів не лише на території України, зокрема використовуються портативні сканери обладнання, перевіряється звітність країн-партнерів та описи товарів, які прямують до України.

При цьому Райдер заявив, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації щодо наданого США обладнання:

"Вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу в гарантіях, що ми можемо звітувати за речі, які підлягають підзвітності."

Про відсутність доказів неналежного використання озброєння, наданого Україні, коментуючи звіт Пентагона, наголосили і в Білому домі.

"У звіті також зазначено, що, на мою думку, важливо, по-перше, що немає жодних доказів будь-якого масштабного чи незаконного перенаправлення будь-якого обладнання, яке надходить в Україну. І по-друге, що це обставини воєнного часу. Існують реальні межі нашої здатності порахувати кожну одиницю, кожну кулю, кожен артилерійський снаряд", – наголосив на брифінгу у четвер, 11 січня, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

При цьому Кірбі додав, що Міністерство оборони США зробило певні покращення перевірки озброєння, зокрема, такі речі, як портативні сканери, і збільшило присутність відповідного персоналу у посольстві США в Україні, щоб спробувати допомогти з кращим відстеженням обладнання.

При цьому він зазначив, що США не готові наражати їх на небезпеку та направляти ближче до фронту, "щоб перевіряти кожне дрібне відправлення та використання".

"Існують реальні обмеження в реальному бою, коли у вас стріляють і атакують,... щоб пояснювати все, що ви насправді використовуєте," - сказав Кірбі.

У четвер видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагона, в якій ідеться про те, що військова допомога США Україні відстежувалась неналежним чином.

Йдеться про майже 40 тисяч одиниць зброї, надісланих на передову в Україну, зокрема ручні гранатомети, дрони-камікадзе та окуляри нічного бачення на суму понад 1 млрд доларів. Як написало видання, це викликає побоювання, що це озброєння могло бути розкрадене або перевезене контрабандою.

Водночас немає жодних доказів, як наголошується у статті, що будь-що з наданого озброєння було використане не за призначенням після відправлення до військового матеріально-технічного центру США в Польщі, або на лінію фронту в Україні.

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