Гроссі та Путін у Сочі обговорюють безпеку на Запорізькій АЕС

Після напружених розмов між МАГАТЕ та російськими чиновниками щодо ситуації на Запорізькій АЕС, глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрічається з президентом РФ Путіним у Сочі.

Про деталі їхньої розмови наразі не повідомляється. Відомо, що тема розмови - безпека на Запорізькій АЕС, і разом з Путіним на зустрічі присутній голова російського "Росатому" Олексій Ліхачов.

Перед зустріччю Кремль опублікував короткі заяви Путіна і Гроссі. Президент Росії, за даними Кремля, сказав, що очільник МАГАТЕ готовий обговорювати “особливо чутливі та важливі питання порядку денного... і робити все, щоб забезпечити безпеку будь-де, де б ми не були задіяні в атомній енергетиці”.

Гроссі прибув до Сочі 6 березня для переговорів щодо окупованої Запорізької АЕС. Перед зустріччю з Путіним мав “напружену” розмову із російськими чиновниками з Росатому, Міноборони та МЗС Росії, про це повідомили російські ЗМІ.

4 березня спеціаліст з питань ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні заявив, що Росатом хоче спробувати запустити один із реакторів ЗАЕС.

“У нас немає доказів, що саме так вони планують. Але є дивні індикатори, які нас дуже турбують. “Росатом” призначив свого директора на станції, і він оголосив, що до річниці станції вони планують запустити реактор. І під час своєї участі в Раді Безпеки ООН пан Гроссі доповів, що збирається зустрітись з “Росатомом” і з'ясувати, які в них наміри, чи справді вони збираються запустити один чи більше реакторів”, - сказав Берні на пресконференції у Запоріжжі, повідомляють українські ЗМІ.

Перед візитом до Сочі глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі застеріг Росію від перезапуску окупованої Запорізької АЕС.

“Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, ця станція зупинена тривалий час”, – сказав Гроссі в інтерв’ю виданню AFP.

Гроссі наголосив, що дві основні проблеми є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.

За час повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС вісім разів втрачала з’єднання з усіма зовнішніми лініями електропередач, що змушувало станцію переходити на дизельні генератори для виконання основних функцій станції, таких як охолодження палива в реакторах.

Хоча одна з основних ліній електропередач зараз працює, у МАГАТЕ вважають, що ситуація на станції залишається нестабільною.

Українська влада побоюється, що після руйнування Каховського водосховища Запорізька АЕС станція може зіткнутися з браком води, необхідної для охолодження реакторів.