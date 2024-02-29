"Постачаємо Україні все, що ми можемо", – представник Греції в Україні. Інтервʼю

Греція готується передати Україні нову безпекову допомогу, в яку можуть увійти засоби протиповітряної оборони і зенітна зброя. Йдеться про зброю, яка більше не використовується власними збройними силами Греції.

“Ми постачаємо Україні все що ми можемо і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли”, – говорить спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс в інтервʼю Олексію Коваленку під час візиту до Вашингтона.

Також, Афіни приєднались до коаліції країн із навчання українських пілотів на F-16. Українська влада охоче прийняла пропозицію Греції.

Про те, як США і Греція співпрацюють у сфері безпекової допомоги для України, участь Греції в навчаннях українських пілотів та обіцянки відновити Одесу і Маріуполь спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс розповів в інтервʼю Олексію Коваленку під час його візиту в Вашингтон.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності

Олексій Коваленко, Голос Америки: Ви зараз з офіційним візитом у США – яке повідомлення ви хочете донести до американців та американського Конгресу?

Спірос Лампрідіс, спеціальний представник Греції в Україні: Я спеціальний представник Греції в Україні і моє повідомлення дуже просте – Греція з Україною з першого дня. Наш прем’єр-міністр в перший день вторгнення сказав – ми на правильній стороні історії. В нашій історії ми знаємо що означає бути окупованим, коли ставлять під питання суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Ми будемо на правильному шляху стосовно України, разом з нашими партнерами з ЄС стільки, скільки буде потрібно, і що б не було потрібно – ми будемо разом. Це і є повідомлення.

Моє повідомлення дуже просте – Греція з Україною з першого дня.

О.К.: Греція готується надати нову безпекову допомогу Україні, включно із засобами протиповітряної оборони та зенітними гарматами, після того як Вашингтон узгодив продаж Греції винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів. На фоні затримки фінансування для України в Конгресі чи буде Греція й надалі збільшувати обсяги військової допомоги Україні?

С.Л.: Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів – ми постачаємо Україні все що ми можемо і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли. Але ми продовжуємо виконувати свій обов’язок. Те що ми отримали [від США] насправді не має відношення до цього.

Ми почали надавати допомогу задовго до того як у нас була будь-яка домовленість щодо винищувачів F-35 від Сполучених Штатів. Це одностороння дія Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері.

Греція долучиться до відбудови Маріуполя після звільнення міста

О.К.: Греція приєдналась до НАТО і ЄС і підтримці України, включно із допомогою про яку ви говорите. Але окрім цього Афіни обіцяли допомогти із реконструкцією українських міст – Одеси та після деокупації – Маріуполя. Можете розповісти про цей напрямок?

С.Л.: Для нас порушення суверенітету Україні торкається земель, які дуже близькі до наших сердець. Навколо Чорного моря, включно із районами біля Приазов’я та Одеси протягом століть процвітали різні громади. Коли сталось вторгнення, це було ударом по життю, гідності, сім’ях тисячів українців.

Ми постачаємо Україні все що ми можемо і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли.

Більшість українців виїхало з окупованих територій в різні місця України. Велика кількість приїхала до Греції, де ми їх прийняли з відкритим серцем. Вони - наші співвітчизники. На жаль, багато з них все ще перебувають під жорстокою російською окупацією в Маріуполі та селищах навколо. Середовище, в якому вони живуть жахливе.

Ми дотримаємо своє слово, найближчим часом – принаймні щодо Одеси. Ми вже плануємо разом із місцевою владою області, які їхні пріоритети і що ми можемо реально зробити. Щодо Маріуполя, сам прем’єр-міністр Греції в минулому обіцяв реконструювати повністю зруйнований пологовий будинок. Звичайно ж, щоб ми реалізували план, повинні бути створені умови. А умова така – щоб Маріуполь був вільний і український, так і має бути. Коли це станеться – ми будемо там.

О.К.: Греція нещодавно приєдналась до повітряної коаліції країн, які беруть участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Можете розказати як проходять ці навчання?

С.Л.: Так, це вже відбувається. Ми вже відрядили полковника Військово-повітряних сил в Київ. Він сам дуже досвідчений пілот. Його головне завдання – бути там, де проходять навчання. Не розголошуватиму локацію бази за межами України. Але з цього моменту ми підвищуватимемо рівень технічної допомоги не тільки пілотами винищувачів, коли потрібні інструктори, але також і техніками, тому що у передових технологіях літаків важливо не тільки керувати ними, але й мати можливість їх обслуговувати. Тренування йде дуже добре і це не дивує. Ми бачили, як українські сили воюють, як українські пілоти спримають навчання і, напевно, період навчання буде значно коротшим, ніж очікувалось.

Україна стане членом Європейського Союзу, у цьому немає питань.

О.К.: На Балканах Греція просуває інтереси України. Прем’єр-міністр Греції зустрічався із лідерами країн регіону, що завершилось, в тому числі, підписанням Афінської декларації. Яке повідомлення щодо підтримки України Греція просуває в регіоні?

С.Л.: Наступна зустріч відбудеться вже 1 березня у Тирані. Україна знову запрошена на цю зустріч і прем’єр-міністр Міцотакіс зустрінеться там із Зеленським. Україна має законне місце на конференції як кандидат на члени в ЄС і ми будемо просувати кандидатуру України.

О.К.: Як ви оцінюєте прогрес інтеграції України в ЄС? Те саме питання – про інтеграцію України в НАТО.

С.Л.: Що стосується НАТО – це політичне рішення, яке залежить від членів НАТО, які одностайно мають вирішити, чи має країна право вступити. Головна передумова – внесок до безпеки альянсу. Коли ця умова буде виконана, ми зможемо почати обговорення повної інтеграції України в НАТО. Україна вже дуже близька до НАТО на практиці, не лише на словах.

Питання кандидатства на членство в Європейському Союзі дуже конкретне, Україна вже перебуває в процесі початку переговорів про вступ, які мають кілька аспектів. Один – технічний, інший – політичний, третій – фінансово-економічний. Українці в значно кращому становищі ніж інші країни-кандидати. Звичайно, зараз йде війна і є також інші пріоритети. Я не кажу, що це займе дуже багато років, але це також і не місяці. Це тривалий процес, але найголовніше – що буде в кінці, а це те, що Україна стане членом Європейського Союзу, у цьому немає питань.

О.К.: Безумовно, для політичних рішень країни, важлива думка населення. Відповідно до соціологічних опитувань, грецьке населення підтримує гуманітарну допомогу і санкції проти Росії, але не так сильно підтримує безпекову допомогу для України. Чому це так?

С.Л.: В соціологічному опитуванні важливо, як саме було сформульоване питання. Також не забувайте, що Греція історично та культурно була близька до Росії протягом століть, навіть не десятиліть. Тож результати соціологічних опитувань, коли ми бачимо позитивне ставлення до України у цій війні від 60-70% населення – це демонструє дуже значні зміни. Пересічний грек не знав війни з часів Другої світової та громадянської воєн. Він думає: "Давайте надамо гуманітарну допомогу дітям, у яких немає опалення чи одягу чи медикаментів". Вони не думають так само про зброю. Але ми робимо те, що маємо робити.

Ми бачимо позитивне ставлення до України у цій війні від 60-70% населення – це демонструє дуже значні зміни.

О.К.: В Афінах підтримують ідею поглиблення економічних зв’язків між ЄС і Китаєм. Чи може Греція використати партнерство з Китаєм, щоб Пекін зайняв більш жорстку позицію відносно агресії Росії проти України?

С.Л.: Це надто амбітно. Якби Греція мала силу повпливати на Китай з приводу чогось, ми були б супердержавою. Якщо серйозно, Греція виступає не за покращення відносин з Китаєм, а за те, що Китай можна і потрібно розглядати як партнера Європи в першу чергу, а лише потім – як виклик та опонента. Це у наших руках – розвивати стосунки у позитивному напрямку. Європі не потрібен ще один ворог. У нас і так є достатньо небезпечний ворог прямо зараз. Китай може бути антагоністичним у деяких комерційних аспектах, але зараз це не становить загрози для Європи.

О.К.: На початку цього року Україна і Греція підписали меморандум про вертикальне транспортування газу з Греції в Україну. Наскільки цей проект важливий для Греції та для України?

С.Л.: Є вертикальна енергетична вісь, яка йде від Егейського моря через трубопроводи до Болгарії та Румунії. Ця вісь функціонувала ще два роки тому. Минулого року її поширили на Молдову та на кордон з Україною. Вона пов’язана з українською системою трубопроводів, і або виводить газ із підземних сховищ, або додає його туди. Українські сховища величезні.

По-перше, можна забрати надлишок газу з України і розподілити його між іншими країнами, які потребують природний газ в Європі. А якщо Україні потрібен газ, можна надати його у будь-якій кількості через Александруполіс – найпівнічніший порт у Греції, який може прийняти зріджений природний газ з будь-якої точки світу, зробити з нього природній газ та по трубопроводу він миттєво потрапить до України. Тож Україна буде у безпеці в енергетичному питанні. Їм більше не потрібно, щоб щось проходило через їхню територію з Росії, а з іншого боку – надзвичайно важливо для Європейського Союзу та країн, які в минулому заявляли, що не можуть перекрити джерела енергії з Росії, щоб не замерзнути взимку.

Якби не Україна, світ би зараз голодував

Прикладом не може бути те, що зло може виграти таку битву, навіть якщо це битва Давида і Голіафа. І повірте, Давід дуже добре справляється.

О.К.: Судна із Греції вивозять зерно з України у Чорному морі. Нещодавно один із грецьких балкерів із зерном потрапив на міну. Яку участь бере Греція в чорноморському зерновому коридорі?

С.Л.: Це питання удачі, що таких інцидентів не було більше. Коли я був у Констанці, командир Військово-морських сил Румунії, який виконує чудову роботу, намагаючись захистити конвої і очистити територію від мін, розповідав нам що таке морська міна посеред ночі. У цих мін немає локаторів. Вони не з’являються на радарах і вони не більше за розміром ніж велике крісло. Уявіть Чорне море, з темними хвилями, це російська рулетка.

Україна щодня забезпечує більшість країн півдня зерном, необхідним, щоб робити хліб. Якби не Україна, світ зараз би голодував. Ми завдячуємо Україні за зерно, хоробрих солдатів, які захищають не лише свою країну, а й наші ідеали, наш моральний дух, а також їжу, яку світ отримує від українського зерна. Тож ми продовжуватимемо це робити, незважаючи на труднощі та жертви. Ми повинні це зробити.

Ми це зробимо. І я думаю, що врешті-решт справедливість, демократія і свобода переможуть, бо Україна на це заслуговує, а світ заслуговує на приклад. Прикладом не може бути те, що зло може виграти таку битву, навіть якщо це битва Давида і Голіафа. І повірте, Давид дуже добре справляється.

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