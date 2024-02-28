В Європі закликають використати доходи від заморожених активів Кремля для оборонної допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилась за те, щоб ЄС використав доходи від заморожених російських активів для того, щоб придбати військову допомогу для України.

"Час почати обговорення про використання доходів із заморожених російських активів, щоб спільно придбати військове устаткування для України", - заявила фон дер Ляєн, звертаючись до європарламентарів.

Вона також закликала Європу усвідомити "нагальну необхідність відбудувати, поповнити запаси та модернізувати збройні сили країн-членів".

За те, щоб використати доходи, які приносять заморожені російські активи, на допомогу Україні висловився і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на засіданні очільників фінансових відомств країн "Групи 20" в Бразилії.

"Європейський Союз напрацьовує шлях використання доходів від російських активів для України. Це реалістичний крок, безпечний з правового погляду. Його можна зробити швидко, і ми на цьому зосереджені", - сказав Лінднер.

США закликали союзників України невідкладно знайти можливість використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Такі дії стануть "рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу з боку Росії для світової стабільності", а також спонукають Росію сісти за стіл перемовин, заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен на пресконференції перед засіданням "Групи двадцяти" в Бразилії.

"Необхідно і нагально для нашої коаліції знайти шлях, як використати цінність цих знерухомлених активів на підтримку опору України, а також для довгострокової відбудови. Хоча ми маємо діяти спільно і продумано, я переконана, що є потужні аргументи міжнародного права, економіки та моралі, щоб рухатись вперед", - заявила глава Мінфіну США в Сан-Паулу у вівторок.

Єллен наголосила: такий крок "чітко покаже, що Росія не може виграти, затягуючи війну, і стимулюватиме її сісти за стіл перемовин щодо справедливого миру в Україні".

Практично одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні на Заході заблокували майже 285 мільярдів доларів активів російського Центробанку. Країни "Групи семи" також погодились, що Росія має заплатити за шкоду, завдану Україні своєю агресією.

Однак союзники поки не узгодили конкретний механізм використання російських державних коштів на допомогу Україні. Більша частина державних російських активів заморожені в Бельгії та Франції. Країни Європи погодились резервувати на окремому рахунку доходи від активів, щоб спрямувати їх на допомогу Україні.

В статті використано матеріали АР, Reuters.