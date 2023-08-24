Інтерв'ю
Еміне Джапарова: "Наївно танцювати танго з агресором. З окупантом треба говорити його мовою і це мова Збройних Сил України"
У Києві вже втретє пройшло засідання Кримської платформи, форуму на якому обговорюється майбутнє Криму, і на який приїхали понад пів сотні делегацій різних країн та організацій.
Про те, яку мету ставить перед собою форум Кримської платформи на тлі українського контрнаступу, з Еміне Джапаровою, першою заступницею міністра закордонних справ України говорив Андрій Гетьман.
Серед питань, які вони обговорювали, було питання про можливсть «порозумітися з Путіним», та про те, як буде розвиватися півострів після деокупації Криму.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Кримська платформа "об'єднує третину світової кулі"
Андрій Гетьман, Голос Америки: Чи можна говорити, що Кримська платформа разом з зустрічами на рівні політичних радників у Саудівській Аравії та візитами президента України формує міжнародний порядок денний щодо того як завершити війну?
Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України: Власне, у вашому запитанні є часткова відповідь. Я трошки маю повернутись в історію створення Кримської платформи, бо вона є безпрецендентною.
Сьогодні це формат, який об'єднує одну третину світової куліЕміне Джапаорва про Кримську платформу
Жодна окупована територія не має таких майданчиків, навколо яких консолідована така велика кількість країн. Колись Кримська плафторма починалась з чистого папірця формату А4. А сьогодні це – формат, який об'єднує одну третину світової кулі.
Кримська платформа була свідченням проактивної політики України, тому що тоді, у 2021 році, треба було терміново повертати Крим до порядку денного, бо ця тема сповзала, бо ця тема виходила за дужки світового порядку денного. І нам треба було її повертати. І, власне, ми з цією задачею впоралися. Тоді ми запускали Кримську платформу як політико-дипломатичний шлях повернення Криму. І тоді попри весь скепсис світу, ми змогли консолідувати 47 країн і міжнародних організацій навколо цієї ідеї.
З 2022 року контекст змінився через повномасштабну агресію. Це не вибір України, звісно. Цей контекст вплинув і на Кримську платформу як інструмент. Також маю зазначити, що Кримська платформа має багато вимірів. Тобто вона взаємодоповнююча, бо є урядово-лідерський проєкт: цей третій саміт сьогодні є відтворенням цього треку.
Є парламентський трек, тому що парламенти країн, зазвичай, більш гнучкі і нам важливо мати політичний голос через своїх громадян в тих чи інших країнах. Перший рік ми проводили цей саміт в Хорватії, цього року в жовтні він пройде в Чехії, у Празі.
І експертний вибір, тому що громадянське суспільство в демократичних країнах є дуже потужним. Ми пишаємось нашим потужним громадянським суспільством.
Ми закликали і попросили експертів об'єднатися навколо Кримської платформи, був відтворений новий вимір «Експертна мережа» і всі вони сьогодні вже працюють.
Тобто, ми в 2023 році завершили Кримську платформу останнім елементом, це Чорноморська безпекова конференція, яка має бути щорічним майданчиком. Тому що ми побачили, що в блоках, в об'єднаннях країн немає стратегічного бачення щодо безпеки в Чорному морі. І серед Чорноморських країн його немає. Без безпеки в Чорному морі і без безпеки в Криму не може бути глобальної архітектури безпеки. Тому, власне, оці три виміри працюють.
Якщо тепер повертатись до зустрічі радників з національної безпеки, представників Міністерства закордонних справ, ці два раунди, які відбулися, останній з них був в Саудівській Аравії. Цей контекст зараз і в Кримській платформі теж відтворений, наприклад, ми говоримо про формулу Зеленського, ми про це будемо говорити і на саміті сьогодні. Адже це взаємопов'язані речі, бо тепер ми маємо транслювати дві ключові позиції.
«Україна сама визначатиме шлях деокупації»
Якщо раніше це був політико-дипломатичний шлях і ми об'єднувались навколо територіальної цілісності країни. Це незмінно. Є дві ключові нові позиції. Це те, що не може бути перемовин без Криму і те, що Україна сама визначатиме шлях деокупації і він у зв'язку з тим, що контекст розширений може бути і дипломатичний, може бути і військовий. Ми не можемо виключати ці речі.
Крим за всі ці роки піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто два з половиною мільйони наших громадян в Криму примусили взяти російські аусвайси
Тому весь спектр питань, пов'язаних з наслідками повномасштабної агресії Російської Федерації 24 лютого також буде відображений так чи інакше на цьому саміті. Що ще нового в цьому році? Адже два попередні роки ми фокусувалися на міжнародних питаннях. В цьому році президент Зеленський хотів показати нашим партнерам і поділитись з нашими партнерами цією візією, яку Україна почала формувати з точки зору майбутнього Криму.
Команди вже працюють, адже ми маємо знати, яке буде повоєнне відновлення, економічне відновлення, як буде працювати бізнес в Криму. І третій блок - це гуманітарна політика. Це дуже складний, непростий з точки зору відповідей блок. Тому що Крим за всі ці роки піддавався різним репресивним практикам, починаючи від примусової паспортизації, коли просто два з половиною мільйони наших громадян в Криму примусили взяти російські аусвайси.
І питання як Україна ставиться до таких громадян? Як і що ми транслюємо? Які гарантії безпеки нашим громадянам Україна буде надавати після деокупації?
Друга категорія людей, це ті, які приїхали після 2014 року в Крим. Мова йде про проросійських громадян. Мова йде про майнові права. Мова йде про освіту. Мова йде про кадровий резерв, тобто, дуже багато практичних речей, на які ми вже почали давати відповіді.
Вутрішньополітичний трек, це трошки не моя компетенція, бо ми ведемо міжнародний блок. Колеги з різних міністерств, з постійного представництва президента України в Автономній Республіці Крим над цим працюють і цього року в нас буде дві додаткові панелі, які будуть присвячені економічному відновленню і гуманітарній політиці. Це те, що відрізнятиме цей саміт від попередніх.
І наостанок скажу, що для того, щоб ця гуманітарна політика мала вже більшу законодавчу рамку, в парламенті пройде Кримський день, де команди готували проєкти законів, якраз для того, щоб це була не просто наша фантазія, а законодавчо закріплена політика.
«Сакральність Криму було вбито, коли було приєднано інші українські території»
А.Г.: Уряди країн Заходу чітко підтверджують, що Крим - це територія України. Але серед експертного середовища часто лунають такі тези, що коли Збройні Сили України вийдуть на адміністративний кордон з Кримом, далі треба домовлятися з Путіним, оскільки Крим для нього є «сакральною територією». Чи чуєте ви такі тези і які контраргументи України?
Е.Дж.: Дійсно, різні тези лунають. Ця теза і спроба Росії показати начебто страх наших партнерів. Памятаєте, ядерний шантаж Путіна щодо Криму і підняття ставок, коли мова йде про Крим. Тут багато нюансів.
Перше. Сакральність Криму було вбито, коли було приєднано інші українські території. І, власне, для нас повернення частини наших областей не відрізняється від повернення Криму.
Друге. Зазначу, що Україна, в принципі, не виключає різні формати деокупації. Наприклад, коли відбувалася війна в Хорватії, дві третини території вона повернула військовим чином, одну третину - дипломатичним. Ми також не виключаємо дипломатичний шлях. Я, навпаки, вважаю, що ми найбільш зацікавлена країна мати дипломатичний шлях повернення своїх територій. Але контекст тут змінений.
Ми усвідомлюємо, що якщо ми припинимо воювати, ми просто не виживемо. Якщо Росія зупиниться воювати, то війна закінчиться. Власне, такі речі ми транслюємо нашим партнерам.
І те, що Україна сьогодні, це не та країна, яка була в 2014 році, коли Російська Федерація нападала на Крим, а ми були не в стані підняти війська.
А світ зробив вигляд і, начебто, всім так здавалось, що Кримом ця війна закінчується. Але ні. Кримський урок нам чітко транслює - агресія сама не зупиниться. Вона тільки збільшується. Власне, ми мали наслідки: потім Донецька область, Луганська область, Донбас, потім 24 лютого.
І, власне, ми це також транслюємо партнерам, що наївно вважати, що якщо ми будемо, скажімо, танцювати танго з агресором або шукати мову, яку почує Путін, щось ми можемо добитися. Наша історія і наша нинішня ситуація показують чітко, що з агресором треба говорити його мовою і це мова Збройних Сил України.
«Росія працює, щоб зірвати саміт Кримської платформи»
А.Г.: Те, що Україна своєю метою називає звільненням всіх окупованих територій, включно з Кримом, зрозуміло і очевидно для Західного суспільства. Глобальний Південь переважно займав нейтральну позицію. Ви були в Індії. Наскільки необхідно донести світу позицію і аргументи України і чи це складно?
Е.Дж.: Мій досвід показує, що, здебільшого в країнах, які далекі від нас географічно, а відповідно і за порядком денним, надзвичайно важливе інформування. На жаль багато років до того, як українська дипломатія стала суб’єктною, і до того, як українська дипломатія стала активно працювати в регіоні Глобального Півдня (це Африка, Азія, Латинська Америка), там була набагато більш присутня Російська Федерація з точки зору формування своїх наративів, відповідно і міфів про нас.
Тому, дійсно, більшість країн і людей жили в тих уявленнях про Україну, які їм транслювала Російська Федерація. Сьогодні ми це змінюємо. Це займе певний час. Ми розуміємо, що швидких результатів не може бути.
Але, до речі, на Кримській платформі в нас вже є декілька країн, які раніше не були представлені з африканського регіону. Я маю на увазі Арабський світ. Тобто, це серйозні речі, тому що Російська Федерація там традиційно дуже активно присутня і, повірте, Російська Федерація не просто спостерігає за цим самітом третій рік поспіль. Російська Федерація активно працює над тим, аби ми не зібрали ці країни. Тому я реально вважаю, що ці 60 країн, які ми маємо, буде трошки більше цього року, це серйозний показник того, що українська дипломатія спроможна і суб'єктна, що сьогодні ми маємо таку підтримку.
Власне, ви згадали мій візит в Індію, я побачила, що в Індії здебільшого живуть усвідомленням того, що ця війна спровокована, що Путін був змушений напасти, що це війна Америки з Росією руками України. На експертному рівні лунали такі речі. Ти просто мусиш пояснювати абсолютно конкретними аргументами і потроху змінювати парадигму уявлення цих людей, які впливають на рішення цих країнах. Так, це дійсно займатиме певний час, але я абсолютно переконана, адже президент зробив пріоритетом для українського МЗС роботу з Африкою, Латинською Америкою, Азією. Будуть відкриті нові амбасади на африканському континенті. Однозначно така активна робота матиме результат, ми вже його бачимо. Але переконана, що буде ще більше в майбутньому.
«Українці і кримські татари: кістка поперек горла Росії з її міфом про "родную гавань"»
А.Г.: В Криму Росія веде переслідування кримських татар за етнічною ознакою. Чи може Кримська платформа донести до світу цей злочин Російської Федерації, який Москва скоює на території України?
Е.Дж.: Звісно, однією з задач Кримської платформи є захист прав корінних народів, зокрема, караїмів, кримчаків і кримських татар. Кримські татари, на жаль, не перше сторіччя піддаються репресіям і сьогодні в умовах окупації є найбільш дискримінованою етнічної групою. Зі зрозумілих причин. Тому що, ми розуміємо, що коли є Україна, це як кістка поперек горла російській шовіністичній амбіції, імперській амбіції.
Більшість політичних в'язнів сьогодні в Криму це – кримські татари. Їх засуджують за так званий релігійний екстремізм, за тероризм
Так само, коли кримські татари фізично є в Криму, це кістка поперек горла Росії з її міфами про сакральне значення Криму і «родную гавань» в Криму. Тому відповідно російська політика, починаючи від російської імперії, потім радянської політики, тепер путінської політики, спрямована на вичавлення і українців, і кримських татар. Зробити так, або там була типу дружба народів, а насправді російська домінанта.
На жаль, більшість політичних в'язнів сьогодні в Криму, це кримські татари. Здебільшого їх засуджують за так званий релігійний екстремізм, за тероризм. Але ми з вами знаємо, що до 2014 року жодного акту тероризму в Україні і в Криму відповідно не було. Тому ці всі кліше і міф, який формує Російська Федерація, говорячи, наприклад, про українців як про фашистів, а про кримських татар як про ісламських терористів, це теж абсолютно безпідставні звинувачення.
Тому Кримська платформа, звісно, ставить перед собою задачу, по-перше, інформувати партнерів про те, що відбувається з кримським татарами, і власне, етнічними українцями. По-друге, які механізми захисту корінних народів. Ви знаєте, що Україна нещодавно приєдналась до цивілізованої групи країн, приєднавшись до декларації ООН з прав захисту корінних народів. Була докорінно змінена парадигма ставлення до корінних народів. Кримських татар, караїмів, кримчаків визнали корінними народами. Це те, за що кримські татари боролись 30 років після повернення на свою батьківщину, в Крим.
Тобто, Україна дійсно змінила практику щодо захисту корінних народів, наприклад, в експертній мережі є окрема підгрупа, яку очолюють представники кримськотарського народу щодо захисту корінних народів. 22 серпня ми мали дуже серйозний захід, це вже добра традиція, що в переддень самітів, ми проводимо експертні дискусії.
Було дві панельні дискусії і один захід організований Меджлісом кримськотатарського народу – як представницького органу цього народу. Також гучно на весь світ разом з закордоними експертами міркували про те, які інструменти захисту цього народу.
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Росіяни знайшли лазівки в санкціях для імпорту. Волонтери допомагають перекрити ці поставки, розповідає Денис Довгополий. Відео
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Перекрити лазівки в санкціях проти Кремля, зокрема щодо електроніки для армії, допомагають волонтери: Денис Довгополий
З початку російської війни в Україні, міжнародна спільнота запровадила проти Росії потужні санкції, які на Заході називають історично безпрецедентними. Понад 13 000 різних обмежень, введено проти Росії, повідомляють в Інституті Карнегі, що є більше ніж кількість санкцій проти Ірану, Куби та Північної Кореї разом.
До урядових заходів долучився і приватний сектор. За даними Єльського університету, більше 1100 міжнародних компаній повністю припинили роботу в Росії, що боляче вдарило по її економіці.
Українські активісти намагаються переконати компанії, які ще працюють в Росії, закрити бізнес в країні, щоб послабити здатність Кремля фінансувати війну. Про те на якому етапі зараз відбувається ця кампанія в ефірі «Брифінгу Голосу Америки» розповів Денис Довгополий, активіст економічної протидії РФ, підприємець, засновник проекту Unicorn Nest, керівник напряму «Стартапи» iForum.
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Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Коли ми говоримо про ситуацію з російським рублем, який на початку місяця перетинав психологічно важливу позначку 100 рублів за долар, чи вважаєте ви, що, зокрема і ваші дії спільно з волонтерами певним чином пришвидшили послаблення російської економіки?
Денис Довгополий, активіст економічної протидії РФ: Я повинен сказати, що дії волонтерів трохи змінилися за ці півтора року. Економічний фронт більш стаціонарний. Це пов'язано, в першу чергу з тим, що ті компанії, які могли швидко вийти, вийшли. А ті, що залишились, майже нечутливі до більшості дій, які економічні волонтери можуть зробити.
Основне, це був публічний шеймінг. Ті компанії, які залишились вже отримали свою долю негативу і в них виробився деякий імунітет. Працювали, мабуть, десятки тисяч економічних волонтерів. Зараз залишилось декілька сотен, але їхні дії ефективніші. Тобто, зараз ми почали працювати з факторами, які можуть мати інституційний вплив. По-перше, нас почули в Вашингтоні і в Європі, що треба робити вторинні санкції, бо росіяни доволі ефективно обходять теперішні санкції.
Перекриваються навіть невеличкі лазівки, які зараз існують
Не можна сказати, що це масово, експорт-імпорт в них впав досить суттєво, але з декількох позицій, наприклад, електроніка для військових, вони знайшли дуже велику кількість лазівок.
По-перше, зараз наш основний фронт працює над тим щоб допомагати нашим партнерам запроваджувати вторинні санкції.
По-друге, ми почали працювати з великими юридичними компаніями і не тільки, які вже подають обґрунтовані скарги на те, що компанії залишились (в Росії).
В нас з'явилися інституціональні засоби впливу, наприклад, за останній рік Нацбанк дуже посилив команду, яка працює з точки зору санкцій. НАЗК, як ви знаєте, зі свого боку продовжує дуже ефективно працювати на цьому рівні. І не тільки вони, наші партнери, країни, які підтримують Україну, наприклад Польща, балтійські країни почали працювати зі своїми партнерами у Західній Європі, які, скажімо так, не дуже ефективно протидіють Росії і впроваджують санкції. Це має досить класний ефект - перекриваються навіть невеличкі лазівки, які зараз існують.
Ю.Я.: На початку широкомасштабного російського вторгення, ви працювали над тим, щоб тиснути на компанії. Які аргументи ви використовували тоді і які аргументи звучать зараз? Чи є компанії, які мають імунітет проти публічного осуду і які лишаються зараз у Росії?
Компанії, що досі працюють в Росії вже не є чутливими до публічного тиску, але вони дуже чутливі до регуляторів
Д.Д.: Майже всі (компанії), які залишились, мають імунітет, після тих хвиль шейму, які ми виплеснули на них в інтернеті і не тільки, навіть на вулицях Європи, коли люди виходили проти таких компаній.
Вони вже не є чутливими до публічного тиску, але вони дуже чутливі до регуляторів. Зараз ми працюємо над тим, щоб аудитори звертали більше уваги на ризики, які компанії мають, працюючи в "Мордорі". Це зараз дуже боляче для них, бо це впливає на курс акцій, на можливість залучати гроші.
І, наприклад, заколот Пригожина, нам дуже насправді допоміг, бо зараз ми кажемо: "Хлопці, ви піддаєте ризику життя ваших співробітників, які є в Росії, бо їх фізично можуть там вбити, випадково чи сфокусовано". Це має вплив, бо вони дбають про свою репутацію як роботодавця.
Питання до цих компаній - чи залишаючись в Росії, маючи фінансові, юридичні, етичні ризики і ризики навіть для життя своїх співробітників, чи отримають вони в середньотерміновому горизонті прибутки, які компенсують це? Якщо раніше відповідь була: сподіваємось, що всі конкуренти підуть і ми будемо мати прибуток, то зараз економічні ризики, які додалися, не дають їм дуже впевнено відповідати на це питання.
Ю.Я.: Чи є компанії, які кажуть, що вони йдуть з російського ринку, але ці компанії лишаються?
Д.Д.:
Ні, майже не залишилось, бо якщо ти сказав, що ми йдемо і залишився, твої ризики стають ще більшими. Бо якщо ти публічна компанія, якщо ти обманюєш своїх акціонерів, то керівництво компанії має карну відповідальність за ці злочини. Це дуже серйозно. А от на невеличкі компанії, які кажуть, що ми пішли і не пішли, це не дуже впливає. Зараз є інша проблема, що в компаніях навіть в Європі, але це не дуже великий масштаб, але в Грузії, Вірменії, Казахстані, Туркменістані, Туреччині створюється велика кількість компаній, які допомагають обходити санкції з точки зору експорту-імпорту. От це зараз наша основна ціль, з якою намагається працювати волонтерський фронт. І це досить ефективно, бо вони свідомо допомагають обходити санкції і це карна справа проти людей в Європі, в Сполучених Штатах. Це аргументи для Мінфіну Сполучених Штатів вести перемовини з цими країнами, щоб вони зробили так, щоб компанії з їх юрисдикції не допомагали росіянам обходити санкції.
Ю.Я.:
Ви казали, що якраз зараз ви бачите певні зрушення з точки зору Сполучених Штатів чи певних інших західних країн для закриття лазівок для обходження санкцій?
Д.Д.:
Так. До речі, інструменти проти тих лазівок є, але вони дуже довготермінові. Наприклад, ми знаходимо компанію (яка порушує санкції), готуємо документи, які дозволять відкрити карну справу, наприклад, в Німеччині. Так, це триватиме місяцями. В нас є такі справи, які зараз не можуть зрушитись з місця десь 8-9 місяців. Але зараз це починає вирішуватися системно. Коли санкційні органи починають звертати на це увагу, то це починає працювати більш ефективно.
Ю.Я.: За ці півтора року скільки загалом компанії залишили Росію? Вихід яких компаній найбільше позначився на економіці Росії?
Д.Д.: Ми не ведемо облік компаній, бо таких компаній дуже багато. Ми вирішили, якщо ми будемо втрачати на це час, то ми не будемо встигати працювати безпосередньо з компаній. Я не хочу казати зараз назви компаній, але в нас є компанії, які самі вийшли; які ми виштовхали; які виштовхували самі росіяни. Бо зараз ці компанії, які працюють в Росії, є дуже привабливою ціллю для рейдерських операцій. Деякі депутати, сенатори і навіть бізнесмени над цим працюють і вони саме виштовхують компанії, щоб залишити собі підприємства. І з'ясувалося, що в деяких індустріях самі росіяни зробили більше ніж всі економічні фронти.
Ми відвоюємо свою територію, а чи ми розвалимо Росію? Велика кількість компаній будуть мати імунітет від співпраці з цією географією.
Компанії, в яких націоналізували підприємства в Росії, потерпають і мають імунітет проти співпраці з окупантами. Я вважаю, що цей імунітет діятиме десятки років, незважаючи на те, чим закінчиться наша війна. Я не ставлю під сумнів нашу перемогу, ми відвоюємо свою територію, а чи ми розвалимо Росію? Велика кількість компаній будуть мати імунітет від співпраці з цією географією. Я вважаю, що це теж дуже велика заслуга не тільки економічного фронту, не можна казати, що це тільки ми, бо над цим працюють волонтери, над цим працює адміністрація президента, наші спецслужби, Нацбанк, Кабмін, НАЗК, МЗС, який нам дуже допомагає нашій країні, і наші партнери, і окремі міністерства, і волонтерські групи не тільки українські, бо в Швейцарії, в Скандинавії, в Польщі є національні групи економічного спротиву, які над цим працюють.
Так ось, ми разом працюємо не тільки над тим, щоб зараз це зробити, а зробити так, щоб після закінчення війни росіяни не мали шансів на економічне відродження і (можливості) фінансувати свою військову машину далі. І це є запорука того, що після кінця війни їм знадобиться декілька десятків років, щоб відбудувати економіку.
Ю.Я.: Чи вважаєте ви, що новини останніх днів про слабкість російської валюти можуть свідчити про те, що і санкції, і дії на послаблення російської економіки, які відбуваються на низці напрямків, зараз починають працювати?
Я сподіваюсь, те, що зараз відбувається, вже за декілька місяців стане катастрофою для російської економіки
Д.Д.: Вони почали працювати дуже давно, спочатку, з першого дня, з перших годин, мабуть. Але економіка, особливо корпоративна, велика економіка дуже інертна. І наслідки, які ми зараз маємо, це наслідки наших і не тільки наших дій, всіх наших партнерів, починаючи з перших місяців. Я сподіваюсь, те, що зараз відбувається, вже за декілька місяців стане катастрофою для російської економіки.
Ю.Я.: Денисе, ви підприємець, ви працюєте з Кремнієвою долиною, за ці півтора року чи відчуваєте ви, що з'явилось певне небажання наймати на роботу російських фахівців?
Д.Д.: Це те, з чого ми почали, те що ми зробили у перші, мабуть, три місяці. Технологічний бізнес, це бізнес, в якому йдеться про ризики. А в нас нормально, коли 99,7% компаній банкрутують.
Індустрія зрозуміла, що до типових ризиків додалися санкційні, політичні й етичні ризики. І це було найпростіше, що можливо зробити. От і зараз, у хай-тек компаній Кремнієвої долини, Європи і Америки, йдуть скорочення.
В Кремнієвій долині росіян звільняють в першу чергу, а наймають в останню
Ми спостерігаємо як етнічних росіян, яких звільняють значно більше, ніж відсоток співробітників компанії, які там працюють. Тобто, росіян звільняють в першу чергу, а наймають в останню. І це факт. Цей факт - хай-тек компанії не хочуть визнавати, бо це основа для того, щоб бути звинуваченим у певній дискримінації. Але це розумні ризики, які працюють: а ви впевнені, що людина, яка у вас працює, не є таємним співробітником ФСБ, він буде викрадати у вас дані і які Росія буде використовувати: і це є оцінка ризиків і це працює.
Шведські літаки Gripen призначені для захисту і більш маневрові, ніж F-16: експертка Елізабет Брау
Швеція оголосила про виробництво шведських бойових машин в Україні. Про це стало відомо після зустрічі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крісстерссона з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Стокгольм і Харпсунд 19 серпня. Зеленський подякував Швеції за проект спільного виробництва бойових машин CV90. "Наші воїни дуже задоволені цими машинами", - заявив Зеленський. Водночас у Швеції заявили, що наразі не планують передавати Україні винищувачі Gripen власного виробництва.
Чому домовленість щодо CV90 важлива і чому Стокгольм обрав саме Україну? А також про перспективи отримання бойових літаків Gripen Юлія Ярмоленко говорила з Елізабет Брау, експерткою Американського інституту підприємництва. Вона досліджує тему військової співпраці, а свою кар’єру починала у Швеції.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Юлія Ярмоленко Голос Америки: Елізабет, я б хотіла зупинитися на CV90. Ви казали, що це не лише чудова бойова машина, але дуже важлива й угода про спільне виробництво їх на території Україні. В чому саме вагомість цього рішення? Чи це може означати, що Швеція вірить, що ситуація в Україні незабаром буде достатньо стабільною для того, аби виробляти таку просунуту зброю всередині країни?
Елізабет Брау, експертка Американського інституту підприємництва: Саме це, я думаю, угода і мала сигналізувати. Тому що, якби Швеція просто хотіла надати більше CV90, вони могли б виготовити їх у Швеції чи якійсь іншій країні. Але, як на мене, очевидно, що Швеція хоче показати, що вона бачить мирне майбутнє для України, і що умови у деяких частинах країни досить спокійні для того, щоб Швеція дозволила це виробництво.
І це дуже важливо, бо ми говоримо не про якісь рушниці чи шоломи. CV90 – це дійсно дуже складна зброя, виготовлення якої вимагає високого рівня експертизи. Але це також дуже чутлива технологія, тому Швеція також показує, що вона довіряє Україні, що під час виготовлення ця інформація буде надійно захищена.
Ю.Я.: А щодо літаків Gripen. Що має статися для того, аби Швеція передала ці літаки на озброєння Україні?
Е.Б.: Швеція одна з небагатьох країн, яка має на озброєнні Gripen. І причина в тому, що багато країн купують американські винищувачі, аби, по суті, отримати американський захист чи американську дружбу. І зрозуміло, що Швеція не може запропонувати такого ж захисту, як США. Тому Швеція – одна з небагатьох країн, які мають Gripen. І це означає, що якщо вона надасть їх Україні, то шведські військово-повітряні сили будуть виснажені. І цього Швеція наразі не може допустити.
Якщо Туреччина не ратифікує приєднання Швеції до НАТО, то процес передачі Gripen для України затягнеться
Коли ж Швеція приєднається до НАТО, вона зможе покладатися на інші країні у захисті повітряного простору. Йти на такий крок без приєднання до НАТО було б надзвичайно ризиковано. І я дуже сподіваюся, що президент Туреччини Реджеп Ердоган виконає свою обіцянку, і турецький парламент у жовтні ратифікує приєднання Швеції. Якщо ні, то процес передачі Gripen для України затягнеться.
Ю.Я.: Якщо порівняти Gripen із F-16, в чому переваги шведських літаків? Чи можуть вони бути більш зручними для українських військових?
Е.Б.: Українські пілоти та інші члени команд мають пройти тренування на обох типах літаків. Тому один тип не легший, ніж інший. І обидва відмінні від літаків радянського типу, які українці мають у своєму арсеналі. Але Gripen менші літаки, більш маневрові, тоді як F-16 – це такі потужні конячки у небі. І тому Gripen є дуже корисними для Швеції та інших країн. Вони не призначені для атаки, вони призначені для захисту.
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