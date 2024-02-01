Україна збирає інформацію про причетність Білорусі до депортації українських дітей - Микола Кулеба

Україна має інформацію, що дітей, викрадених з України, депортували також і в Білорусь. Про це Голосу Америки розповів Микола Кулеба, колишній Уповноважений президента України з прав дитини, а нині - голова фонду "Збережи Україну", який займається поверненням депортованих дітей додому.

"Ми знаємо, що українських дітей депортували в Білорусь також, але сьогодні Білорусь все робить, щоб приховати цю інформацію", - сказав Кулеба.

За його словами, "із тих тисяч дітей, яких також відправлялися в табори в Білорусь", Україна не знає точно, скільки з них залишилося, а скільки направили в Росію. Але Кулеба повідомив, що "є відповідні служби, які збирають цю інформацію. Думаю, що скоро ми дізнаємося, що відбувалося з цими дітьми в Білорусі".

Колишній омбудсмен з прав дитини нагадав, що будь-яке неправомірне переміщення дітей за кордон, навіть якщо це в оздоровчий табір, є депортацією.

"Держава Україна, попри міжнародні норми і правила ведення війни, не отримала жодної інформації про це, хоча мала б отримувати. Навіть якби білоруси хотіли допомогти дітям з окупованих територій оздоровитись, вони мали звернутись офіційно до України про те, що вони оцих дітей, з такими прізвищами, з цих територій, хочуть оздоровити. Нічого такого не було. Тому це є депортація українських дітей", - заявив Микола Кулеба.

Раніше Голос Америки повідомив, що за даними Кулеби, за останні 10 років війни під владою росіян опинилось більше мільйона українських дітей.

Повне інтерв'ю з Миколою Кулебою незабаром читайте на сайті Голосу Америки.

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