Як подолати нестачу боєприпасів для ЗСУ, розмірковують аналітики

Захід має мобілізувати свою оборонну промисловість, щоб зменшити ризики нестачі боєприпасів в Збройних силах Україні, вказують аналітики.

З матеріалами про дефіцит боєприпасів у ЗСУ вийшла низка західних ЗМІ цього тижня, зокрема The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times. В статті The Wall Street Journal (WSJ) від 8 січня йдеться, що українські військові компенсують нестачу артилерійських боєприпасів, використовуючи дрони FPV. Дрони, хоч і ефективні проти малих машин та військових, не здатні замінити артилерійські боєприпаси, коли йдеться про російські укріплення. Інші ЗМІ пишуть про фізичне виснаження українських військових та складнощі із втриманням переваги в засобах ведення радіоелектронної боротьби.

Збройні сили України адаптуються до нестачі обладнання, але не можуть повною мірою компенсувати нестачу артилерійських боєприпасів та недостатні спроможності ведення електронної війни, підсумовує публікації американський Інститут ведення війни (ISW).

Статтю в The New York Times, в якій йдеться про загрозу дефіциту ракет ППО Patriot в Україні прокоментував речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону "Єдині новини" Ігнат закликав обережно ставитись до таких заяв, однак визнав, що попри збільшення оборонного виробництва в країнах Заходу, Україна все ж має дефіцит певних видів зброї.

"Дефіцит зенітних керованих ракет зрозуміло що є, ніхто цього не приховує", - додав Ігнат.

В грудні про те, що через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати певні операції, повідомляв Reuters командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Захід має мобілізувати свою оборонну виробничу базу, щоб не дозволити Путіну перемогти в цій війні, вважає британський військовий аналітик Шон Белл.

В статті для SkyNews він вказує - Росія має значні запаси зброї, оборонне виробництво, до якого не можуть досягнути українські ракети, а також отримує зброю від КНДР та Ірану.

Оборонна база України надзвичайно вразлива до російських ракетних нападів, зазначає Белл: "Потрібні місяці, щоб побудувати виробничі спроможності, які може знищити один російський удар". Західні запаси не можуть забезпечити потреби України, але Захід має значну здатність мобілізувати оборонну промисловість, вказує аналітик.

Країни-союзниці України намагаються мобілізувати свої оборонні виробництва, щоб задовольнити потреби України. В понеділок Рада нацбезпеки США провела зустріч з очільниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити, як інноваційне американське обладнання можна ефективно використати в підтримці України.

“Розмова стосувалась низки систем, зокрема безпілотних літальних систем, про те, як протистояти системам безпілотників, а також на проблемі розмінування”, — сказав журналістам один з посадовців.

Німецькі компанії високих технологій в оборонній сфері на тлі війни в Україні також змінюють свою діяльність і переходять на масове виробництво, пише оборонне видання Defence News. "Швидкість поставки системи та її готовність до застосування на полі бою переважають над індивідуальними запитами клієнтів", - зауважує видання.