Стармер: “Ми не будемо сидіти, склавши руки, і чекати, поки Путін діятиме”

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив під час онлайн-зустрічі світових лідерів 15 березня, що президент Росії Володимир Путін повинен погодитися на запропоноване за посередництва США припинення вогню.

“Сьогодні я говорив зі світовими лідерами про те, як ми можемо просувати вперед дії з підтримки справедливого та тривалого миру в Україні. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів”, – написав Стармер у мережі Х (колишній Twitter)

Він додав: “Ми повинні продовжувати посилювати підтримку наших українських друзів”.

“Народ України може розраховувати на нас – зараз як ніколи”, – написав Стармер у наступній заяві на Х.

Стармер заявив під час пресконференції: “Ми не будемо сидіти, склавши руки, і чекати, поки Путін діятиме. Замість цього ми рухатимемося вперед”.

Він планує спільно з лідерами інших країн Європи знову зібрати військових планувальників у Великій Британії у четвер, щоб розробити практичні плани підтримки майбутньої безпеки України за допомогою європейських військових.

“Розробити надійніші плани, підтримати мирну угоду та гарантувати майбутню безпеку України”, – так окреслив завдання Стармер.

Він також наголосив, що президент США Дональд Трамп “запропонував Путіну шлях до тривалого миру. Тепер ми повинні зробити це реальністю”.

Виступаючи перед приблизно 25 переважно європейськими лідерами на віртуальному саміті, Стармер закликав їх продовжувати тиск на Москву та сказав, що вони повинні бути готові самі захищати будь-яку мирну угоду, цитує британського лідера Радіо Свобода.

“Якщо Путін серйозно ставиться до миру, це дуже просто: він має припинити свої варварські напади на Україну і погодитися на припинення вогню”, – сказав Стармер під час відеодзвінка, в якому також брали участь лідери Канади, Австралії та Нової Зеландії.