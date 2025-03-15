Що забезпечить перемир’я та чи варто вірити у "формальну згоду” Путіна. Думки експертів

Аналізуючи відповідь президента Росії Володимира Путіна на пропозицію про перемир'я, яку США погодили з Україною на переговорах у саудівській Джиидді, експерти розглядають різні варіанти поведінки Москви, і що вони означатимуть для мирного процесу. Також розмірковують над тим, що може надати Україні впевненість у тому, що Москва не нападе знову.

Дослідники Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що тактика Путіна, який на словах нібито погоджується з припиненням вогню, а насправді обставляє його великою кількістю неприйнятних для України умов, полягає у тому, що домогтися превентивних поступок ще перед офіційними переговорами.

"Путін відмовився прийняти американсько-українську пропозицію про припинення вогню на власних умовах і натомість вимагає додаткових умов, які б безпосередньо сприяли військовим цілям Кремля", – кажуть американські аналітики у серії твітів.

На думку аналітиків, Путін намагається таким чином досягти своїх цілей в Україні – послабити її настільки, щоб у майбутньому захопити країну чи знищити українську державність.

Путін насправді не зацікавлений у будь-якій паузі у боях, якщо вона не призведе до капітуляції України або принаймні встановить умови для успішного відновлення російських наступальних операцій у майбутньому, вважають аналітики ISW.

Український експерт Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик української громадської організації "Повернись живим", каже, що "офіційні особи в Києві сподіваються, що небажання Путіна підтримати ініціативу США щодо припинення вогню допоможе переконати їхніх американських колег у тому, що кремлівський диктатор справді не зацікавлений у припиненні війни".

На сторінках сайту Атлантичної ради Бєлєсков пояснює, що Путін веде війну проти самого існування окремої української держави і нації, що підриває можливість встановлення миру, заснованого на компромісі.

"Не може бути жодної середини між російським геноцидом і українським національним виживанням", – пояснює Бєлєсков у своїй статті.

Український військовий аналітик пояснює, що втрата України була б для Путіна особистим програшем та провалом його ідеології, але на Заході досі не всі усвідомили це, і деякі західні лідери продовжують дивитись на Путіна "крізь призму власного політичного прагматизму, недооцінюючи при цьому важливість його ревізіоністської імперської ідеології".

"Путін зробив ставку на знищення України і впевнений, що трибунал історії його розсудить позитивно. Якщо його не стримає величезна сила колективного Заходу, він продовжуватиме вести війну проти України, доки не досягне своєї жахливої мети", – попереджає Бєлєсков.

Колишній посол США в ЄС за часів першої каденції президента Дональда Трампа Гордон Сондланд переконаний, що не треба вірити в оманливі маневри Путіна, який формально погоджується на пропозицію про перемир'я, але насправді не шукає миру.

На думку Сондланда, обумовлення перемир'я великою кількістю передумов є лише тактикою Путіна на виснаження противника.

"Він хоче використати кожну секунду, щоб продовжувати обстрілювати Україну, поки тривають ці дискусії", – вважає колишній американський дипломат.

На його думку, адміністрації Трампа потрібно розуміти це, і у випадку, якщо Москва не погоджується на перемир'я без додаткових умов, збільшити підтримку України.

"Ми повинні без публічних оголошень і фанфар різко збільшити постачання зброї в Україну та обмін розвідувальними даними, й дати можливість Україні завдати сильного удару вглиб російської території. Щоб поки пан Путін бере собі час на роздуми, він страждав від сильних втрат", – радить колишній посол Сондланд у розмові з телеканалом CNN.

Тим часом Євген Конторович, старший науковий співробітник Центру свободи Маргарет Тетчер у Фонді спадщини (Heritage Foundation) вважає, що не всі можуть побачити справжній результат дій президента Трампа.

"Він зміцнює НАТО та інвестує Америку в незалежність і територіальну цілісність України", – переконаний міжнародний юрист, який народився у Києві, а нині живе в Ізраїлі.



На думку Конторовича, Трамп вважає, що європейські партнери по НАТО мають більше вкладати у свою безпеку, і саме таким був результат нещодавньої "нібито катастрофічної зустрічі між президентами Трампом і Зеленським”, Єврокомісія пообіцяла збільшити військові витрати регіону майже на 200 мільярдів доларів на рік.

Щодо гарантій безпеки, на яких наполягав президент Зеленський, то президент повинен мати реальні стимули і національний інтерес в наданні такої підтримки, вважає Конторович.

"Трамп розуміє, що паперові обіцянки нічого не варті, і запропонував новий підхід до зміцнення альянсів — шляхом створення реальних спільних інтересів", – пише Конторович на сайті Фонду спадщини.

Угода про корисні копалини між двома країнами дозволить США вкладати прямі інвестиції в територіальну цілісність України - інтерес, який буде тривати багато років і не залежатиме від того, яка адміністрація буде при владі, підсумовує експерт.