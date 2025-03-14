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Час-Time

Санкції у разі відмови РФ від перемир’я з Україною – G7. ЧАС-TIME

Санкції у разі відмови РФ від перемир’я з Україною – G7. ЧАС-TIME
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Санкції у разі відмови РФ від перемир’я з Україною – G7. ЧАС-TIME

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В ефірі Час -Time. Як оцінює американська влада результати перемовин із Путіним? У спільній заяві "Групи семи" дипломати закликали Росію погодитися на перемир'я і пригрозили санкціями у разі відмови. Як потенційний шатдаун та чинний тимчасовий бюджет вплинуть на Україну. Американські фондові ринки хитаються на тлі митних суперечок між США та Канадою. Сирія прагне справедливості за масові вбивства на тлі гуманітарної кризи. Сирійські біженці у Туреччині не хочуть повертатися до Сирії. Громадянин США допомагає українцям захищатися від агресії.

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