Держсекретар США в Мексиці обговорить ріст міграції

Державний секретар Ентоні Блінкен вирушає в середу до Мексики в надії продемонструвати прогрес у боротьбі із зростанням незаконної міграції. Це питання активно обговорюють політики в США перед початком року виборів.



Головний дипломат США запланував незвичну подорож у час різдвяних свят на тлі закликів опозиційної Республіканської партії до президента США Джо Байдена зменшити міграцію до країни в обмін на те, щоб Конгрес погодився з одним із ключових пріоритетів американського президента – підтримкою України.

Близько 10 000 людей щодня намагаються без дозволу перетнути південний кордон США, що майже вдвічі перевищує кількість до пандемії, а в неділю новий караван із сотень, якщо не тисяч людей, вирушає пішки з південної Мексики.

Прикордонні органи США настільки перевантажені, що призупинили роботу кількох легальних пунктів перетинів, щоб зосередитися на обробці документів мігрантів.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор обговорив питання міграції в четвер у телефонній розмові з Байденом, який погодився відправити з візитом Блінкена, якого супроводжують міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і відповідальна Білого дому з питань міграції Ліз Шервуд.

Лопес Обрадор заявив журналістам у п’ятницю, що Мексика "посилить заходи" щодо мігрантів, які прямують до США – небагато з них є мексиканцями – після того, як його уряд також заявив, що спроможності із забезпечення дотримання законодавства вичерпуються.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що делегація США поговорить з Лопесом Обрадором про "термінову потребу в законних шляхах і додаткових діях із забезпечення виконання законодавства" щодо міграції.

Мексика, згідно з угодами, укладеними зі США як за президентства Байдена, так і за президентства його попередника Дональда Трампа, погодилася принаймні тимчасово приймати мігрантів, які прагнуть перейти у Сполучені Штати.

Адміністрація Байдена попередила, що без угоди в України незабаром закінчиться зброя, необхідна захисту від російського вторгнення, що триває майже два роки.

Трамп, який є фаворитом в Республіканській партії на те, щоб змагатись з Байденом за президентство в листопаді, знову виступає з різкою антимігрантською риторикою, звинувачуючи іноземців в "отруєнні крові нашої країни". На думку критиків, ці висловлювання нагадують слова Гітлера.

Пакет, запропонований Байденом Конгресу, також передбачає фінансування для 1300 додаткових агентів прикордонної служби для допомоги у розв'язанні проблеми міграції.

Адміністрація Байдена попередила, що без угоди в України незабаром закінчиться зброя, необхідна захисту від російського вторгнення, що триває майже два роки.

"Чарівної палички немає"

Ендрю Рудман, директор Мексиканського інституту Центру Вільсона у Вашингтоні, очікує, що Блінкен проситиме додаткової підтримки від Мексики, щоб мігранти залишались в там, наприклад, видавати їм тимчасові дозволи на роботу. "Адміністрація Байдена хоче показати з власних внутрішньополітичних причин, що вони роблять усе можливе", — сказав він.

"Одним із викликів є те, що всі хочуть короткострокового розв'язання давньої проблеми", — сказав він щодо міграції.

"Немає чарівної палички. Більшість із цих людей мігрують, тому що вони приймають раціональне рішення, що життя для них буде кращим у США", — сказав він. Мігранти тікають із країн Центральної Америки, спустошених бідністю, насильством і стихійними лихами, які посилюються зміною клімату.

В минулі місяці зросла кількість мігрантів, які прямують через Мексику з Гаїті, спустошеної насильством банді відсутністю функціонуючого уряду, та Венесуели, де основні товари стали дефіцитом після років економічного хаосу.

Марія Алісія Уллоа, жителька Гондурасу, яка приєдналась до останнього каравану, заявила, що посадовці США та Мексики зустрінуться в середу, щоб знайти способи допомогти мігрантам.

"Вони повинні підтримати нас, тому що ситуація критична і в наших країнах", — сказала вона, висловлюючи побоювання, що посилення американсько-мексиканських імміграційних заходів означатиме повернення в країну, охоплену злочинністю та безробіттям.

"Ми емігруємо з надією дати краще життя нашим дітям і краще життя родичам, які залишилися", - сказала вона.