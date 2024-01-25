"Масштабна перемога на фронті російських заморожених активів" - оглядачі про рішення комітету у Сенаті США

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що надає повноваження президенту США конфіскувати заарештовані на території країни державні російські активи.

Керівництво комітету назвало схвалення законопроєкту REPO (Законопроєкт про "Відбудову економічного добробуту та можливостей для українців") найважливішим рішенням, яке може ухвалити Комітет, "ядерним варіантом" в економіці, який відкриває шлях до безпрецедентного арешту на території США активів країни, що не перебуває у стані безпосередньої війни з Америкою.

Голова комітету - сенатор-демократ Бен Кардін, звертаючись до колег, відзначив: "РЕПО має надзвичайні наслідки, можливо більші, ніж будь-який захід, за який ми голосуватимемо в цьому Комітеті, крім дозволу на застосування військової сили. Активи центрального банку – найбільш захищені серед активів за міжнародним законом і нашим внутрішнім законом. Конфіскувати їх – це "ядерний варіант" економічних дій. Сполучені Штати вперше конфіскуватимуть активи центробанку іноземної країни, яка не воює зі США".

Кардін наголосив, цей захід має "відображувати цінності США, які стосуються України, а також відповідають національній та економічній безпеці США, стабільності фінансової системи та нашій відданості верховенству права".

Законодавці внесли до законопроєкту уточнення про те, що конфіскація активів має відбуватись в тісній координації з країнами "Групи семи".

"Масштабна перемога в просуванні Конгресу на фронті заморожених російських активів" - відреагував на рішення комітету Тімоті Еш, британський фінансист.

"Це величезний крок вперед. Сенат має схвалити і ЄС має йти за ним", - додає американський економіст Андерс Аслунд.

"Не бачу, чому хтось опиратиметься, щоб Путін сплатив за завдану ним шкоду. Це скоро стане реальністю", - вторить їм правозахисник та критик Кремля Білл Браудер.

"Це чудова новина - для України, для союзників у вільному світі, для виживання демократії у світі, для всіх, крім, звичайно, злочинця Владіміра Путіна, бо заморожені мільярди в його країні скоро розтоплять і направлять на відбудову України", - каже Лоренс Трайб, професор права в Гарвардському університеті.

А колишній президент Світового банку та заступник держсекретаря США Боб Зеллик висловив переконання, що президент США Джо Байден зможе переконати європейців передати російські активи Україні.

"Адміністрація Байдена нарешті тисне на європейців. Я та інші ідентифікували це питання ще рік тому і працювали з сенатським Комітетом з міжнародних відносин, тому вчора ви й побачили цей законопроєкт.

Тому сподіваюсь, що дія Сенату та Палати представників, а згодом і Конгресу загалом, підштовхне Адміністрацію, щоб ті тиснули на європейців з цього питання. Це просувається повільніше, ніж хотілось би, але це гарний крок і гарний сигнал для людей в Києві", - сказав Зеллик в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.