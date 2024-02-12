В ЄС наблизились до створення механізму використання на користь України заморожених російських активів

У понеділок ЄС оприлюднив більш детальну інформацію про те, як він впроваджуватиме обмежувальні заходи щодо російського Центрального банку, та яким буде майбутній механізм використання прибутків від заморожених на території Європейського Союзу російських активів на користь України.

«(Європейська) Рада вирішила, зокрема, що центральні депозитарії, які володіють активами Центрального банку Росії на суму, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки готівки, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС, а також повинні вести окремо зберігати відповідні доходи ", - йдеться в повідомленні Європейської Ради.

В Європейській Раді додали, що центральним депозитаріям буде заборонено розпоряджатися отриманими від російських активів прибутками.

"Рішення відкриває для Ради шлях до ухвалення рішення про можливий механізм надходження фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраних з цих чистих прибутків, для підтримки України та її відновлення та відбудови на більш пізньому етапі», - йдеться в повідомленні.

В ЄР додають, що цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до програми Ukraine Facility, щодо якої Рада та Європейський парламент досягли попередньої згоди 6 лютого 2024 року.

Речник державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у понеділок привітав це рішення ЄС та додав, що США обговорюють з європейськими партнерами подальші кроки у цьому питанні.

«Нас надихають будь-які дії, які ЄС може вжити для використання російських активів на користь українців. Ми продовжуємо вести активні розмови з нашими союзниками та партнерами, включаючи G7, щодо того, які додаткові кроки можуть бути можливими в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України та забезпечити, щоб Росія виплатила завдані збитки», - сказав Міллер.

На питання журналіста, чи США будуть наслідувати приклад Європи, Метью Міллер відповів: «Ми підтримуємо роботу національних законодавчих органів, ми чітко заявили в минулому, що це дасть нам гнучкість, коли ми продовжуватимемо ці дискусії з нашими союзниками та партнерами. Зрештою, ми хочемо, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки, і ми продовжуємо шукати альтернативні шляхи для цього».

Як повідомляв раніше Голос Америки, 25 січня Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що надає повноваження президенту США конфіскувати заарештовані на території країни державні російські активи.

Керівництво комітету назвало схвалення законопроєкту REPO (Законопроєкт про "Відбудову економічного добробуту та можливостей для українців") найважливішим рішенням, яке може ухвалити Комітет, "ядерним варіантом" в економіці, який відкриває шлях до безпрецедентного арешту на території США активів країни, що не перебуває у стані безпосередньої війни з Америкою.

Законодавці внесли до законопроєкту уточнення про те, що конфіскація активів має відбуватись в тісній координації з країнами "Групи семи".

Щоб отримати силу закону законопроект має бути проголосований повним складом Конгресу, а також підписаний президентом США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок також привітав заяву ЄС.

«Ми заохочуємо до подальших кроків для їх практичного використання на благо України. Ці кроки мають бути амбітними та оперативними. Україна готова продовжувати роботу з партнерами над досягненням нашої кінцевої мети: зробити російські активи доступними для України. Агресор має заплатити», – зазначив він у соцмережі X.