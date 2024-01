CША призупиняють фінансування агенції ООН на тлі підозри, що її працівники були причетні до нападу ХАМАСу на Ізраїль

Держдеп США висловив стурбованість звинуваченнями про те, що дванадцять працівників агенції ООН могли бути причетними до терористичного нападу ХАМАС, визнаного у США терористичною організацією, на Ізраїль 7 жовтня.

Йдеться про Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході - UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). У причетності до атаки угруповання представників цієї агенції звинуватила ізраїльська влада.

Державний департамент повідомив, що тимчасово призупинив додаткове фінансування UNRWA, "поки ми розглядаємо ці звинувачення та кроки, які ООН вживає для вирішення ситуації".

Також американське дипломатичне відомство повідомило, що державний секретар Ентоні Блінкен напередодні у розмові із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, наголосив "на необхідності ретельного та швидкого розслідування цієї справи". Крім того, уряд США звернувся до уряду Ізраїлю, щоб отримати більше інформації про ці звинувачення.

"Ми вітаємо рішення провести таке розслідування та обіцянку Генерального секретаря Гутерреша вжити рішучих заходів для реагування, якщо звинувачення виявляться правдивими... Має бути повна відповідальність за всіх, хто брав участь у жахливих нападах 7 жовтня", - йдеться на сайті відомства.

Як повідомляє CNN, агенція уже звільнила людей, яких звинувачують у співпраці із ХАМАСом, а також розпочала власне розслідування.

UNRWA відіграє важливу роль у наданні рятувальної допомоги палестинцям, включаючи необхідне харчування, ліки, притулок та іншу життєво важливу гуманітарну підтримку.

Колишній президент Трамп скоротив фінансування UNRWA у 2018 році. Його відновили за адміністрації Байдена. У жовтні адміністрація президента Джо Байдена передала цій агенції ООН 75 мільйонів доларів, обійшовши тривале блокування коштів Конгресом через критику на адресу агентства, зокрема через занепокоєння щодо того, що члени ХАМАС працюють в організації, нагадує The Hill.

Видання нагадує, що Ізраїль тривалий час критикував UNRWA за ймовірну координацію з терористичними групами, такими як ХАМАС у Газі та Хезболла в Лівані, а також у використанні навчальних матеріалів, які пропагують антисемітизм і заперечують право на існування Ізраїлю.