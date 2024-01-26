Міжнародний суд ООН каже, що в Газі можливо чиниться геноцид, але не вимагає припинення військової операції Ізраїлю

Міжнародний суд ООН не прислухався до закликів Ізраїлю відкинути позов Південно-Африканської Республіки зі звинуваченнями, що ізраїльські військові дії в смузі Газа можуть становити злочин геноциду щодо палестинців.

Судді 26 січня оголосили тимчасове рішення з вимогами, щоб Ізраїль негайно вдався до конкретних кроків, щоб не допускати дій, які можуть бути актами геноциду і не дозволяти знищення доказів дій, які можуть вважатися геноцидом.

Суд не підтримав заклик ПАР про негайне припинення військової операції Ізраїлю в Газі, яка, за твердженнями палестинської адміністрації, спричинила нищівні руйнування і призвела до загибелі понад 25 тисяч людей.

Тимчасове рішення не є відповіддю на головне обвинувачення щодо того, чи справді ізраїльська держава чинить геноцид, а лише відповідає на вимогу ПАР, щоб суд вжив термінових тимчасових заходів на час судового процесу, який може тривати кілька років.

Обґрунтовуючи своє рішення, суд вказав, що життя величезної кількості цивільних мешканців Гази негайно потребує захисту.

Ізраїль відкидає звинувачення, стверджуючи, що шанує міжнародні закони і діє відповідно до права на самозахист.

Суд постановив, що принаймні частина звинувачень ПАР можуть підпадати під положення міжнародної Конвенції про геноцид, яку підписали і Ізраїль, і ПАР.

Ізраїльська армія розпочала наступ в Газі після того, як 7 жовтня бойовики організації Хамас здійснили напад на ізраїльській території, внаслідок якого за даними Ізраїлю загинули 1200 людей, переважно цивільних, та 240 ізраїльтян були захоплені в заручники.

Правники ПАР, обґрунтовуючи свій позов на початкових слуханнях у суді, доводили, що метою ізраїльського наземного наступу й бомбардувань є "знищення населення" Гази.

Речник ізраїльського уряду цього тижня повторив, що звинувачення на адресу Ізраїлю "фальшиві й лицемірні".

Українські позови в суді ООН проти Росії

В Міжнародному суді ООН у Гаазі зараз відкриті дві справи за позовами України проти Росії, які пов'язані з російською агресією проти України.

Перший позов був поданий у січні 2017 року, в якому Україна звинуватила Росію у створенні й підтримці незаконних збройних груп в Донецькій і Луганській областях на сході України і в загарбанні українського Кримського півострова.

Ті звинувачення базуються на тому, що Росії порушила міжнародну Конвенцію про недопущення фінансування тероризму та Конвенцію про уникнення расових утисків.

Другий пов'язаний з російською війною позов Україна подала в лютому 2022 року одразу після повномасштабного російського вторгнення.

Там Україна звинуватила Росію в порушенні Конвенції щодо запобігання геноциду і покарання за злочини геноциду.

За тим позовом Міжнародний суд 16 березня 2022 року оголосив тимчасове рішення з вимогою, щоб Росія "негайно припинила військову операцію, яку вона почала 24 лютого 2024 року на території України".



Але Росія фактично проігнорувала те попереднє рішення в той час, як судова справа триває, і до неї проти Росії в суді долучилися 32 держави.