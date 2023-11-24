Боротьба за визнання Голодомору геноцидом у США.Час-Тайм
В ефірі Час-Тайм. До Ізраїлю прибула перша група заручників, яких звільнили після 48 днів у полоні бойовиків Хамасу. Погроми в Дубліні — поліція Ірландії заарештувала понад 30-тьох людей, прем'єр-міністр країни засудив насильницькі дії, заявивши, що країна пережила одразу дві атаки. У НАТО занепокоєні зловмисним впливом Росії на Боснію та Герцоговину — заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. 90-ті роковини Голодомору 32-33 років: більшість штатів визнали голодомор геноцидом, але на загальнонаціональному рівні такого визначення досі нема — чому, і чи може це змінитися? Міни та вибухівка загрожують цивільним на деокупованих територіях. Низка країн роблять свої внески, аби допомогти українським фахівцям із обладнанням та тренуванням.
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