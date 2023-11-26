Швеція і Швейцарія нададуть понад 12 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його уряд надасть ще 100 мільйонів шведських крон (майже 8,8 мільйона євро) на ініціативу "Зерно з України".

"З гордістю повідомляємо, що Швеція надасть 100 мільйонів шведських крон на ініціативу Grain from Ukraine через Всесвітню продовольчу програму ООН. Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри безперервну агресивну війну Росії", - написав в соцмережі Х Ульф Крістерссон.

Також сьогодні Швейцарія оголосила, що виділить 3 мільйони франків (понад 3 мільйони євро) Всесвітній продовольчій програмі ООН, через яку реалізовується програма "Зерно з України".

"Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві президент Швейцарії Ален Берсе оголосив, що Швейцарія зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши 3 мільйони франків на Всесвітню продовольчу програму ООН. Внаслідок загарбницької війни РФ близько 11 мільйонів людей в Україні залежать від продовольчої допомоги", - йдеться в допиті посольства Швейцарії в Україні в соцмережі Х.

Як повідомляє Радіо Свобода, 25 листопада в Києві відбувся другий міжнародний саміт ініціативи Grain from Ukraine. Учасники саміту обговорили співпрацю в питанні зберігання зерна, транспортування сільськогосподарської продукції до країн-отримувачів, активізацію залучення міжнародних партнерів, а також розширення переліку країн-отримувачів продовольчої допомоги, повідомили в Офісі президента.