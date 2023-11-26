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Остін та Умєров обговорили ситуацію на фронті та пріоритети безпекової допомоги Україні

  • Голос Америки
Міністр оборони США Ллойд та міністр оборони України Рустемом Умєровим, архівне фото.
Міністр оборони США Ллойд та міністр оборони України Рустемом Умєровим, архівне фото.

Міністр оборони США Ллойд Остін в суботу телефоном обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим ситуацію на полі бою в Україні, повідомив речник Пентагона Пет Райдер.

"Міністр Остін засудив безперервний обстріл з боку Росії ракетами та безпілотними літальними системами українських міст та критичної інфраструктури. Також сторони обговорили пріоритети безпекової допомоги у той час, як Україна продовжує боротися з російською агресією", - йдеться в повідомленні оборонного відомства. Пет Райдер також зазначив, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

"Обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення спроможностей українського війська", - повідомив Умєров у Facebook. Він додав, що "наголосив на масовій атаці російських безпілотників на українські міста та критичну інфраструктуру в День пам'яті жертв Голодоморів".

Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого тижня на віртуальній зустрічі Контактної групи з оборони Україні у так званому форматі "Рамштайн", Ллойд Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити постачання систем протиповітряної оборони й оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

"Перед Україною - нова зима у війні і я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити населення", - заявив Остін на відкритті засідання Контактної групи.

Остін відзначив новий пакет допомоги, який США надали Україні, а також пакет допомоги Німеччини, який включає зокрема засоби для протиповітряної оборони та 155-мм снаряди.

20 листопада Вашингтон оголосив про надання Києву чергового пакету військової допомоги загальною сумою 100 мільйонів доларів.

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