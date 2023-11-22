Остін на "Рамштайні": Франція та Німеччина очолять нову коаліцію для поставок ППО Україні

Очільник Пентагону Ллойд Остін звернувся до союзників України із закликом збільшити поставки систем протиповітряної оборони і оголосив про створення міжнародної коаліції для допомоги Україні в цій сфері.

"Перед Україною - нова зима у війні і я закликаю цю групу надати Україні засоби протиповітряної оборони, щоб захистити населення", - заявив Остін на відкритті засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні, що відбувається в режимі онлайн в середу.

Росія продовжує обстріли української енергоінфраструктури, каже посадовець. Остін, який цього тижня відвідав Київ, нагадав, що за лічені дні перед його візитом "путінські сили провели нові хвилі ракетних ударів по Києву та інших регіонах України. Він це зробив, щоб пошкодити українську енергомережу".

"Російські напади на українську інфраструктуру можуть нести страждання та смерті для незліченної кількості українських цивільних. Але я як ніколи переконаний, що українці залишатимуться стійкими перед обличчям складнощів, бо вони воюють за свої оселі, родини та майбутнє", - додав він.

В рамках контактної групи вже діє літакова коаліція, а також коаліція військових технологій, зауважив посадовець. Він оголосив про формування нової коаліції з наземних ППО і подякував Німеччині та Франції за організацію "цієї важливої ініціативи". Перші важливі обговорення щодо коаліції відбулись минулого тижня.

Остін відзначив новий пакет допомоги, який США надали Україні, а також пакет допомоги Німеччини, який включає зокрема засоби для протиповітряної оборони та 155-мм снаряди.