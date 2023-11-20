Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Глава Пентагону прокоментував готовність українського війська до зими і запевнив у двопартійній підтримці України

  • Голос Америки
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну 20 листопада 2023 року. Фото: Офіс президента країни/AFP
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну 20 листопада 2023 року. Фото: Офіс президента країни/AFP

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, під час свого візиту до Києва. За його словами, все, що відбувається в Україні, має значення не лише для самої країни, але й для усього світу.

Спілкуючись з журналістами, Остін назвав свій неоголошений візит в Україну “чудовим”. Серед інших, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським й міністром оборони Рустемом Умеровим.

“Зазначу, що Україна має значення. Те, що тут відбувається, має значення. Не лише для України, а й для всього світу. Це стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах”, - сказав міністр оборони.

Остін також зазначив, що він продовжує бачити двопартійну підтримку України в обох палатах американського Конгресу, й надалі працюватиме з законодавцями, щоб забезпечити ухвалення додаткового фінансування для підтримки України.

Коментуючи боєздатність української армії, Остін зауважив, що, на його думку, вона готова до бойових дій взимку, й буде “ще агресивнішою”, ніж минулого року.

“Українська армія є організацією, яка вчиться”, - додав міністр оборони.

Той факт, що армія змогла відвоювати половину території, яку початково окупували росіяни, на думку глави Пентагону, є “досить великою справою”. Він також звернув увагу на успіхи України у стримуванні Чорноморського флоту Росії.

Водночас Ллойд Остін вважає, що немає одного типу зброї, який повністю змінить перебіг війни, адже різні необхідні озброєння потрібно інтегрувати й синхронізувати для досягнення поставлених цілей.

“Це важка битва”, - підсумував Остін. Водночас важливо те, що Україна вчиться й адаптується разом з тим, як адаптується ворог.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США 20 листопада оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги загальною сумою 100 мільйонів доларів.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG