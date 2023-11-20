Глава Пентагону прокоментував готовність українського війська до зими і запевнив у двопартійній підтримці України

Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, під час свого візиту до Києва. За його словами, все, що відбувається в Україні, має значення не лише для самої країни, але й для усього світу.

Спілкуючись з журналістами, Остін назвав свій неоголошений візит в Україну “чудовим”. Серед інших, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським й міністром оборони Рустемом Умеровим.

“Зазначу, що Україна має значення. Те, що тут відбувається, має значення. Не лише для України, а й для всього світу. Це стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах”, - сказав міністр оборони.

Остін також зазначив, що він продовжує бачити двопартійну підтримку України в обох палатах американського Конгресу, й надалі працюватиме з законодавцями, щоб забезпечити ухвалення додаткового фінансування для підтримки України.

Коментуючи боєздатність української армії, Остін зауважив, що, на його думку, вона готова до бойових дій взимку, й буде “ще агресивнішою”, ніж минулого року.

“Українська армія є організацією, яка вчиться”, - додав міністр оборони.

Той факт, що армія змогла відвоювати половину території, яку початково окупували росіяни, на думку глави Пентагону, є “досить великою справою”. Він також звернув увагу на успіхи України у стримуванні Чорноморського флоту Росії.

Водночас Ллойд Остін вважає, що немає одного типу зброї, який повністю змінить перебіг війни, адже різні необхідні озброєння потрібно інтегрувати й синхронізувати для досягнення поставлених цілей.

“Це важка битва”, - підсумував Остін. Водночас важливо те, що Україна вчиться й адаптується разом з тим, як адаптується ворог.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США 20 листопада оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги загальною сумою 100 мільйонів доларів.