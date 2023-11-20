Остін оголосив про нову допомогу Україні. Незабаром надійдуть і вироблені на замовлення системи, кажуть в Пентагоні

Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет оборонної допомоги для Києва. Пентагон передасть Києву на 100 мільйонів доларів зброї із власних запасів, сказав Остін в понеділок під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Надаються додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також протитанкова зброя", - сказав очільник Пентагону.

Остін перебуває з неоголошеним візитом в Києві, під час якого він засвідчив підтримку України з боку США. "Ми, разом із союзниками та партнерами продовжимо підтримувати нагальні потреби України та полі бою, а також довгострокові оборонні потреби", - твітує американський посадовець після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Остін висловив захоплення мужністю українців, які протистоять агресії Росії.

"Дозвольте сказати, що люди в світі надзвичайно вражені вашою мужністю, відданістю та готовністю робити все, щоб захистити суверенітет України", - додав він.

Зеленський під час зустрічі подякував США за підтримку і привітам американського президента, якому 20 листопада виповнився 81 рік, з днем народження.

"Ми знову дякуємо президенту Байдену. Вітаємо президента Байдена з Днем народження. Бажаємо йому перемоги. І він вирішить, куди і в якій сфері.

Для нас і для Сполучених Штатів дуже важливо отримати результати. Ми розраховуємо на вашу підтримку та подяка Конгресу за двопартійну підтримку, і ми вдячні американському народу за те, що він з нами через усі ці труднощі", - сказав Зеленський Остіну.

Остін в Києві обговорює нагальні пріоритети України на зиму, а також майбутню допомогу, заявили високопосадовці Пентагону, які супроводжують міністра під час візиту.

"Ми продовжуємо забезпечувати регулярний бойовий ритм допомоги з безпеки, і ми плануємо мати можливість робити це протягом зими", — сказав високопоставлений чиновник оборони, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності через проблеми безпеки під час поїздки.

Серед пріоритетів - засоби протиповітряної оборони для захисту української інфраструктури від обстрілів взимку. кажуть посадовці.

"Однією з найважливіших можливостей цієї зими буде протиповітряна оборона, — сказав високопосадовець журналістам, які подорожують з Остіном. - Нам вдалося збільшити обладнання протиповітряної оборони, але це не означає, що потреби все ще немає і що їх не буде в найближчі місяці".

Близько 40 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва, запущених з території Росії, на вихідних обстріляли українську ППО. Україна заявила, що її війська знищили 29 із 38 безпілотників, але ті, які прорвали оборону України, вразили численні об’єкти інфраструктури та спричинили відключення електроенергії у понад 400 містах і селах по всій країні.

Атаки безпілотників були зареєстровані від Одеської та Запорізької областей на півдні до Чернігівської області на півночі, поблизу кордону з Білоруссю. Також відбулись атаки на Київ, але всі безпілотники, які прямували до столиці, були збиті, повідомили українські посадовці.

Пентагон продовжить використовувати свої поточні запаси зброї та боєприпасів, щоб підтримати Україну, але офіційні особи кажуть, що протягом найближчих місяців Сполучені Штати також надішлють Україні і низку систем, які Пентагон замовив минулого року за контрактами.

Поставки боєприпасів також зросли, за словами офіційних осіб, завдяки вдосконаленню Заходом виробничих потужностей.

До роботи над статтею долучилась Карла Бебб.