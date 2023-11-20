Пентагон повідомив подробиці нового пакету допомоги Україні

США оголосили новий пакет військової підтримки Україні на 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє Пентагон, ця допомога включає ракети для ПЗРК Stinger; одну артилерійську систему HIMARS і боєприпаси для установки; артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм; протитанкова зброя Javelin, TOW і AT-4; міни; понад три мільйони набоїв до стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore, а також запасні частини й допоміжне обладнання тощо.

Як наголошує Держдеп, цей пакет допоможе задовольнити невідкладні потреби України на полі бою, "але для Конгресу вкрай важливо вжити заходів для підтримки України, ухваливши запит президента на додаткове фінансування".

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку, - йдеться у заяві Міноборони США. - Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні".

Доки Росія не припинить війну, Сполучені Штати та коаліція з понад 50 країн продовжуватимуть підтримувати Україну, - наголосили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Раніше Голос Америки повідомляв, що очільник Пентагону Ллойд Остін перебуває з неоголошеним візитом в Києві, під час якого він засвідчив підтримку України з боку США. З українською владою, зокрема президентом Володимиром Зеленським, Остін обговорив нагальні пріоритети України на зиму, а також майбутню допомогу.

Раніше в Пентагоні заявляли, що використали близько 95% з фінансування, виділеного раніше за різними програмами для підтримки України. Кошти на оборонну допомогу Києву вичерпуються, а коштів на гуманітарну та бюджетну підтримку вже не залишилось, кажуть інші представники Білого Дому. Водночас у Конгресі тривають переговори щодо узгодження нового фінансування для подальших пакетів підтримки України.