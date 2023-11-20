Міністр оборони США у Києві запевняє Україну у підтримці

Міністр оборони США Ллойд Остін, прибувши у понеділок до Києва, заявив, що Сполучені Штати далі допомагатимуть Україні захищатися від російської агресії на тлі застережень, що українцям потрібна більша збройна міжнародна підтримка.

«Я сьогодні тут, щоб передати важливе послання: Сполучені Штати й надалі будуть з Україною у її боротьбі за свободу проти російської агресії і зараз, і в майбутньому», - заявив міністр у мережі Х 20 листопада.

Представник Пентагону сказав журналістам у Києві, що на переговорах американської делегації з українськими посадовцями обговорюватимуть нагальні потреби України для бойових дій в умовах зими, а також плани подальшої військової допомоги.

«Серед найважливішого цієї зими буде протиповітряна оборона. Ми змогли збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, але це не означає, що потреб більше нема і що потреб не буде в наступні місяці», - сказав журналістам у Києві американський посадовець, який побажав залишатись неназваним.

Україна отримала від США зброї на суму понад $44 мільярди, а від інших партнерів ще на понад $35 мільярдів, але цієї осені питання американської військової допомоги Україні стали предметом бюджетних суперечок у Конгресі.

Командувач Збройними Силами України Володимир Залужний нещодавно застеріг, що між українським захисникам і російськими загарбниками встановився паритет сил.

Залужний заявив, що для подолання рівноваги й вигнання окупантів з української території потрібні як внутрішні українські зусилля, так і більша допомога інших країн для досягнення матеріально-технічної і технологічної військової переваги над Росією.

Підрахунки даних з відкритих джерел влітку 2023 року дали підстави вважати, що країни Європи випередили Америку в загальних обсягах допомоги Україні включно з військовою, фінансовою та економічною, але США залишаються найважливішим постачальником зброї для української армії.

Кореспондентка Голосу Америки Карла Бабб каже, що представники Пентагону, визнаючи дискусії у Конгресі, вказують на «чітку двопартійну підтримку» безпекової допомоги Україні.

«Ми і надалі вважаємо, що Конгрес надаватиме підтримку і плануємо далі на підставі тих переконань», - цитує кореспондентка одного з посадовців, який також визнав, що можливі зміни у позиції американських законодавців означали б потребу перегляду деяких довготермінових планів щодо України.