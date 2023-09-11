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Європа обганяє США в обсягах допомоги Україні
Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували.Крістоф Требеш
За результатами підрахунків оголошень за період з 23.01.2022 до 31.07.2023 група «Відстежувач підтримки України» в німецькому Кільському інституті світової економіки доходить висновку, що «загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (€156 млрд. - €70 млрд.)».
Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.
За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, - 1,7%, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни: Литва (1,4%+0,5%), Естонія (1,3%+0,5%) і Данія (1,1%+0,6%).
Американська допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить лише 0,3% ВВП США.
Професор Крістоф Требеш, керівник дослідження, називає останні показники «найбільшою зміною» у порівнянні з першим роком відкритого російського вторгнення в Україну.
Головне, що змінило показники - це оголошення пакетів довгострокової допомоги, насамперед від ЄС - €50 млрд. на період 2023-2027, від Німеччини - €10,5 на 2024-2027, Норвегії - €6,6 млрд. на п’ятирічний період, а також від Данії, Великої Британії, Литви, Португалії, Швеції і Швейцарії.
«Видатним є те, як швидко Європа просунулася до нової та суттєвої багаторічної програми підтримки України. Вперше США тепер значно відстають, зокрема тому, що за останні місяці не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували», – сказав професор Крістоф Требеш.
Один з фахівців центру «Відстежувач підтримки України» Андре Франк в розмові з Голосом Америки сказав, що, оцінюючи цифри, варто мати на увазі різницю між обіцяною і наданою допомогою.
Андре Франк зокрема зауважував, що дослідникам легше відстежувати офіційні оголошення про обіцянки, зокрема зброї, але військові постачання в Україну переважно засекречене, а деякі країни взагалі не оприлюднюють офіційну інформацію про свої дії.
Настрої у США і в Європі
Нові дані Кільського інституту оприлюднені в той час, як передвиборча кампанія у США виявила активні дискусії щодо допомоги Україні насамперед у Республіканській партії, де кілька претендентів на участь в президентських виборах заявили про потребу обмежити допомогу.
Опитування оприлюднені компанією CBS NEWS показують, що назагал більшість американців підтримують економічні санкції проти Росії - 75%, а також надання допомоги Україні - 67%, а 54% - за те, щоб і надалі допомагати українцям зброєю.
При цьому 24% навіть виступають за те, щоб відрядити в Україну американських солдатів.
Але серед республіканців погляди щодо подальшої допомоги Україні, згідно з тими даними, зараз розділені 50% - 50%, а стосовно постачання зброї 39% - за, і 61% проти.
У Європейському Союзі за оприлюдненими у червні результатами опитувань 76% схвалюють допомогу Україні з найвищим рівнем схвалення в Швеції - 97%, в Фінляндії - 96% та в Нідерландах і Португалії - 95%.
Постачання зброї Україні підтримують в середньому 56% громадян ЄС, з найвищими рівнями підтримки військової допомоги українцям виявленими в Польщі, Литві, Чехії, Латвії та Румунії і з найнижчим в Болгарії і Словаччині.
Всі новини дня
Джо Байден про G20: «Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні». Відео
Президент США Джо Байден про зустріч лідерів G20: «Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність».
- Голос Америки
Лідери G20 хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах - Блінкен
Лідери країн Групи двадцяти хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах, заявив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, розміщеному на сайті Держдепартаменту. Він зауважив, що у спільній заяві лідери Групи двадцяти наголосили на важливості принципів територіальної цілісності та суверенітету України та додав, що «наслідки агресії Росії відчуваються в країнах G20 і в усьому світі, що розвивається».
На запитання ведучого, чи розчарований держсекретар недостатньо сильною мовою підсумкової заяви, Блінкен відповів, що вже сам факт наявності спільної заяви, яка підтверджує важливість України, її територіальної цілісності та суверенітету багато про що говорить.
«Я вважаю, що дуже важливо, щоб G20 говорила як одне ціле. Я маю на увазі, певною мірою, можливо, це G19, тому що, очевидно, Росія також тут, вона є частиною G20. Але той факт, що ми маємо колективну заяву, яка знову ж таки, підтверджує важливість України, її територіальної цілісності і суверенітету, це багато про що говорить. Але те, що дійсно говорить голосно – це сама присутність лідерів в кімнаті. І я думаю, якби ви почули, що сказали багато з них, якщо б ви були на місці росіян, було б цілком зрозуміло, яку позицію займає решта світу», - сказав Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, значну частину часу і фінальної Декларації лідери Групи двадцяти присвятили проблемі війни Росії в Україні. У документі лідери надали підтримку Україні, але не зуміли дійти згоди у тому, щоб засудити дії Москви.
Остаточний варіант Декларації привітали західні делегації. Олаф Шольц заявив, що Декларація «демонструє чітку позицію» щодо вторгнення Росії в Україну. А британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що в заяві “дуже різко висловлюються про незаконну війну Росії в Україні”.
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".
В інтерв'ю на каналі CNN, відповідаючи на питання ведучого про запит адміністрації до Конгресу надати Україні додаткові 24 мільярди доларів, Блінкен наголосив, що багатьом в Конгресі зрозуміло, що для продовження контрнаступу Україні потрібна додаткова допомога.
«Я думаю, що нам і багатьом у Конгресі цілком зрозуміло, що ця додаткова допомога — це те, що зараз потрібно Україні, щоб продовжити контрнаступ, повернути свою територію та зміцнити свою оборону, свою армію, рухаючись вперед. Це не тільки правильна річ, це розумна та необхідна річ з огляду наших власних інтересів. Тому що, як ми говорили з першого дня, якщо ми дозволимо цій російській агресії тривати безкарно, страждатимуть не лише українці», - заявив Блінкен.
Він додав, що практично всі в усьому світі покладаються на принципи, які лежать в основі Статуту ООН, зокрема те, що одна велика країна не може просто топтати кордони іншої, вторгатися в неї та намагатися захопити її.
«Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми не протистоїмо цьому, тоді в усьому світі настане відкритий сезон (для полювання – ред. ГА). Я чув, як лідер Макконнелл дуже потужно говорив про це, інші колеги з боку Палати представників, як-от Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майк Маккол», - заявив Блінкен і додав, що адміністрація має міцне двопартійне партнерство з Конгресом і висловив очікування, що воно продовжиться.
Ердоган не погодився із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди. Відео
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти.
- Голос Америки
Байден про G20: серед країн панувала згода щодо необхідності миру в Україні
Під час зустрічі лідерів G20 у питанні російської війни в Україні панувала "достатня" згода щодо потреби у тривалому мирі на засадах Статуту ООН і повазі суверенітету незалежних держав.
Про це президент США Джо Байден заявив під час пресконференції у в'єтнамському Ханої, куди він вирушив після участі у саміті лідерів країн Групи двадцяти в Індії.
"Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", - сказав глава Білого дому.
У відповідь на уточнююче запитання журналістки Голосу Америки Аніти Пауелл, чи стало питання російської війни в Україні "каменем спотикання із Глобальним Півднем", Байден відповів: "Це не є каменем спотикання із Глобальним Півднем, а камінь спотикання із Росією".
Також Байден заявив, що Сполучені Штати під час G20 продемонстрували "глобальне лідерство та відданість вирішенню викликів, які є найбільш важливими для людей у всьому світі". "Інвестиції в інклюзивне зростання та сталий розвиток, подолання кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, розвиток глобальної охорони здоров’я та охорони здоров'я. Ми виявилися готовими працювати та показали світові, що Сполучені Штати є партнером із позитивним баченням наше спільне майбутнє", - додав він.
Нагадаємо, у фінальній декларації G20 лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що коммюніке не було дипломатичною перемогою Росії: "Ця зустріч G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість країн G20 засуджують війну в Україні та її вплив".
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".
У статті використано матеріали AP
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