Європа обганяє США в обсягах допомоги Україні

Дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.

Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували.

За результатами підрахунків оголошень за період з 23.01.2022 до 31.07.2023 група «Відстежувач підтримки України» в німецькому Кільському інституті світової економіки доходить висновку, що «загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (€156 млрд. - €70 млрд.)».

Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.



За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, - 1,7%, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни: Литва (1,4%+0,5%), Естонія (1,3%+0,5%) і Данія (1,1%+0,6%).

Американська допомога Україні за підрахунками Кільського інституту, хоч і велика, але становить лише 0,3% ВВП США.

Професор Крістоф Требеш, керівник дослідження, називає останні показники «найбільшою зміною» у порівнянні з першим роком відкритого російського вторгнення в Україну.

Головне, що змінило показники - це оголошення пакетів довгострокової допомоги, насамперед від ЄС - €50 млрд. на період 2023-2027, від Німеччини - €10,5 на 2024-2027, Норвегії - €6,6 млрд. на п’ятирічний період, а також від Данії, Великої Британії, Литви, Португалії, Швеції і Швейцарії.

«Видатним є те, як швидко Європа просунулася до нової та суттєвої багаторічної програми підтримки України. Вперше США тепер значно відстають, зокрема тому, що за останні місяці не було жодних значущих нових обіцянок США. Подвоєння допомоги ЄС є значним зрушенням у порівнянні з першим роком війни, коли США явно лідирували», – сказав професор Крістоф Требеш.

Один з фахівців центру «Відстежувач підтримки України» Андре Франк в розмові з Голосом Америки сказав, що, оцінюючи цифри, варто мати на увазі різницю між обіцяною і наданою допомогою.

Андре Франк зокрема зауважував, що дослідникам легше відстежувати офіційні оголошення про обіцянки, зокрема зброї, але військові постачання в Україну переважно засекречене, а деякі країни взагалі не оприлюднюють офіційну інформацію про свої дії.

Настрої у США і в Європі

Нові дані Кільського інституту оприлюднені в той час, як передвиборча кампанія у США виявила активні дискусії щодо допомоги Україні насамперед у Республіканській партії, де кілька претендентів на участь в президентських виборах заявили про потребу обмежити допомогу.

Опитування оприлюднені компанією CBS NEWS показують, що назагал більшість американців підтримують економічні санкції проти Росії - 75%, а також надання допомоги Україні - 67%, а 54% - за те, щоб і надалі допомагати українцям зброєю.

При цьому 24% навіть виступають за те, щоб відрядити в Україну американських солдатів.

Але серед республіканців погляди щодо подальшої допомоги Україні, згідно з тими даними, зараз розділені 50% - 50%, а стосовно постачання зброї 39% - за, і 61% проти.

У Європейському Союзі за оприлюдненими у червні результатами опитувань 76% схвалюють допомогу Україні з найвищим рівнем схвалення в Швеції - 97%, в Фінляндії - 96% та в Нідерландах і Португалії - 95%.

Постачання зброї Україні підтримують в середньому 56% громадян ЄС, з найвищими рівнями підтримки військової допомоги українцям виявленими в Польщі, Литві, Чехії, Латвії та Румунії і з найнижчим в Болгарії і Словаччині.