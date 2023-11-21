Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні у 1,3€ млрд

Німеччина надасть Україні ще один пакет військової допомоги у 1,3 мільярда євро (1,42 мільярда доларів), який включатиме чотири додаткові системи ППО IRIS-T та артилерійські боєприпаси. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі із українським міністром оборони Рустемом Умєровим під час візиту до Києва.

Як нагадує AFP, Системи IRIS-T вкрай потрібні Україні для збивання російських безпілотників і ракет. Додаткові чотири установки - це вже третя партія систем IRIS-T для України з початку повномасштабної війни Росії. Три системи IRIS-T з першої партії вже поставлені, а четверта з'явиться цієї зими, друга партія з чотирьох надійде в 2024 році, пише AFP.

Бундесвер у соцмережі X повідомив, що Пісторіус і Умєров відвідали навчальний комплекс на Київщині, де німецький міністр "зміг обмінятися думками з українськими солдатами про, серед іншого, їхню реальну потребу в підтримці".

Пісторіус запевнив у продовженні підтримки України з боку Берліна й також висловив солідарність й захоплення сміливістю українського народу з нагоди 10-ї річниці Дня Гідності та Свободи України.

"Я знову тут, по-перше, щоб пообіцяти подальшу підтримку, а також щоб висловити нашу солідарність і глибокий зв'язок, а також наше захоплення мужньою, відважною та коштовною боротьбою, яка тут ведеться, - сказав Пісторіус, покладаючи квіти на Майдані Незалежності. - Сміливі люди різного віку вийшли на вулиці за свободу, за зближення з Європою і заплатили за це своїм життям".

Візит німецького міністра відбувся на тлі нових атак Росії проти цивільної інфраструктури України. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, цієї ночі Кремль завдав чергового удару по Україні, "застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131". Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура, авіаційних ударів та артилерійського вогню зазнали понад 110 населених пунктів восьми областей.

Німеччина - друга за обсягом воєнної допомоги Україні держава після США.

Напередодні у Києві глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, адже це має значення для усього світу.

Остін також зазначив, що він продовжує бачити двопартійну підтримку України в обох палатах американського Конгресу, й надалі працюватиме з законодавцями, щоб забезпечити ухвалення додаткового фінансування для підтримки України.

20 листопада Вашингтон оголосив про надання Києву чергового пакету військової допомоги загальною сумою 100 мільйонів доларів.

У статті використано матеріали Reuters, AP, AFP