Розвідка Британії: Росія, ймовірно, готує простір для зимових ударів по інфраструктурі України

Росія, ймовірно, готує простір для можливих зимових ударів по інфраструктурі України, заявила розвідка Великої Британії.

«У період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила близько 50 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранської розробки, головним чином у бік Києва. Їх запускали хвилями по двох напрямках – від Курська і Краснодара. Однією з цілей Росії, ймовірно, було виснажити протиповітряну оборону України, сформувати бойовий простір перед можливою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міноборони Британії.

У розвідці зауважили, що Росія вже майже два місяці утримується від запусків своїх головних крилатих ракет повітряного базування із важких бомбардувальників, «що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї».

«Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити критичну інфраструктуру України», – наголосили у розвідці.

Розвідка Британії і раніше заявляла, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

В ніч на 21 листопада Росія здійснила удари по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В Генштабі додали, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.

Минулого року російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.



Питання захисту української інфраструктури від обстрілів взимку обговорив під час візиту до Києва очільник Пентагону Ллойд Остін.

Серед пріоритетів - надання Україні засобів протиповітряної оборони для захисту української інфраструктури від обстрілів взимку, заявили посадовці Пентагону, які супроводжували Остіна під час візиту.

"Однією з найважливіших можливостей цієї зими буде протиповітряна оборона, — сказав високопосадовець журналістам, які подорожують з Остіном. - Нам вдалося збільшити обладнання протиповітряної оборони, але це не означає, що потреби все ще немає і що їх не буде в найближчі місяці".