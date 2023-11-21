Європа заявляє про солідарність з Україною в 10-річницю Революції Гідності, а Москва далі хоче війни

Провідні європейські лідери й посадовці з нагоди десятої річниці української Революції Гідності заявляють про солідарність з українцями у прагненні до свободи й миру.

У Київ 21 листопада прибули зокрема президент Європейської ради ЄС Шарль Мішель, президентка Молдови Мая Санду, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус, відвідавши меморіал загиблим на Майдані Незалежності у Києві, сказав, що приїхав, «насамперед, щоб підтвердити подальшу підтримку, а також виявити солідарність і глибокі зв'язки та захоплення хороброю, відважною боротьбою, яка тут ведеться дорогою ціною».

Майбутнє України в Європейському Союзі. Майбутнє, за яке боровся Майдан нарешті щойно почалося.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поширила звернення, в якому заявила, що у листопаді 2023 року українці «вирішили бути господарями свого майбутнього» та «на завжди змінили Європу».

«І тому Путін напав на вас. З окупацією Криму. З дестабілізацією Донбасу. А потім - в 2022 році з повномасштабною агресією проти вашої країни», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що «сьогодні Україна ближче ніж будь-коли» до втілення прагнень багатьох українців, маючи на увазі надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Москва не бачить можливості «співіснування»

Московські посадовці з нагоди десятої річниці початку протестів у Києві, під час яких президент Віктор Янукович втік в Росію, повторили, що вважають ті події «переворотом».

Російські представники підкреслюють, що Росія не збирається припиняти війну проти України, в ході якої російські війська зараз тримають в окупації 17,5% української території.

Спеціальний представник російського міністерства закордонних справ Родіон Мірошник заявив, що Росія «зараз не бачить жодних варіантів співіснування» з, як він висловився, «режимом» в Україні.

Він підтвердив, що Москва домагається повалення української влади.

Речник Кремля Дмитрій Песков знову повторив твердження, що протести на Майдані були «спонсоровані з закордону».

Песков заявив, що війна триватиме, бо Москва і далі прагне «досягнення цілей» війни, яку російські посадовці називають «спеціальною військовою операцією в Україні».