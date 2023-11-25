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Президент Швейцарії у Києві пообіцяв посилити підтримку України на 100 мільйонів франків та надати рятувальні машини

  • Голос Америки
Президент Швейцарії Ален Берсе розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Зерно з України" на тлі триваючої атаки Росії на Україну, Київ, 25 листопада 2023 р. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Президент Швейцарії Ален Берсе розмовляє з президентом України Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Зерно з України" на тлі триваючої атаки Росії на Україну, Київ, 25 листопада 2023 р. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Швейцарії Ален Берсе пообіцяв довгострокову підтримку Україні та участь у її відбудові під час візиту до Києва 25 листопада.

За його словами, Швейцарія надасть додатковий пакет допомогу у сумі 100 мільйонів швейцарських франків (113 мільйонів доларів США), а також поставить ще 10 машин швидкої допомоги та 6 пожежних машин для заміни пошкоджених.

“Моя присутність тут сьогодні підкреслює той факт, що Швейцарія повністю долучається до підтримки України як зараз, так і надалі”, – сказав Берсе під час спільної пресконференції у Києві із президентами України та Латвії, а також прем’єр-міністеркою Литви.

Берсе також висловив занепокоєння наслідками російської агресії проти України, зокрема щодо продовольчої безпеки у всьому світі.

Раніше Швейцарія, нагадує агенція Reuters, заморозила російські активи на суму близько 7,5 мільярдів швейцарських франків (8,5 мільярдів доларів США).

Берсет також відвідав Бучу, що постраждала від жорстокості російських військ на початку повномасштабного вторгнення і поклав квіти до меморіалу Голодомору в Києві, віддавши шану мільйонам українців, яких Москва заморила штучним голодом.

Швейцарія, яка дотримується принципу нейтралітету, запровадила санкції проти Росії та приєдналася до міжнародного заклику створити спеціальний трибунал для розгляду злочину агресії Росії.

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Що американці знають про Голодомор. Відео

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