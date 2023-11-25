Президенти Швейцарії і Латвії та прем'єрка Литви прибули до Києва на саміт “Зерно з України”

Президент Швейцарії Ален Берсе, президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте прибули до Києва 25 листопада для участі у міжнародному саміті з продовольчої безпеки.

Політики зустрілися також із президентом України Володимиром Зеленським.

Участь у саміті української гуманітарної ініціативи “Зерно з України” підтвердили близько 30 країн, інформує Мінагрополітики. Йтиметься про ситуацію з експортом збіжжя Чорним морем попри триваючу війну Росії, а також про перспективи подальшого розширення програми "Зерно з України" країнами Африки.

“Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії”, - повідомив про свій візит Ален Берсе у мережі Х (колишній Twitter).

Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі швейцарським президентом написав: "Обговорили питання гуманітарного розмінування, використання заморожених прибутків з активів країни-агресора, Формулу миру".

Зеленський подякував за допомогу, яку надає Швейцарія для відновлення інфраструктурних об’єктів України та гуманітарну підтримку.

Президенту Латвії доводилося спускатися в укриття під час російської атаки на Київ, що як повідомляв Голос Америки, тривала перед світанком у суботу і була названа найбільшою атакою безпілотників з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рінкевичс написав про це у мережі Х:

Внаслідок атаки п'ятеро людей поранено. ВПС України спочатку заявили, що 71 з 75 безпілотників було збито, а потім уточнили, що збили 74 БПЛА іранського виробництва Shahed.

Раніше Швейцарія запровадила санкції щодо Ірану через постачання дронів Росії.

У червні президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швейцарії з проханням про дозвіл на реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.

Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет. А президент Швейцарії Ален Берсе у квітні цього року заявив, що від Швейцарії “не можна вимагати порушення власних законів”.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте відвідала Меморіал жертвам Голодомору та написала у мережі Х: "Війна Росії з її найтяжчими злочинами – не перша спроба стерти український народ з лиця Землі".