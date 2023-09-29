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- Голос Америки
Швейцарія запровадила санкції щодо Ірану, через постачання дронів Росії на війну проти України
Уряд Швейцарії оголосив про “подальші санкції, у зв’язку з постачанням іранських безпілотників до Росії”.
“З огляду на військову підтримку Іраном військової агресії Росії проти України, яка триває, і яка суперечить міжнародному праву, а також той факт, що Росія використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва для підтримки військової агресії, Федеральна рада [Швейцарії] 29 вересня вирішила запровадити нові санкції на Ісламську Республіку Іран”, - мовиться у заяві уряду Швейцарії.
Санкції, серед іншого, передбачають заборону на продаж, постачання, експорт і транзит компонентів, що використовуються для виробництва дронів. Також запроваджуються обмеження щодо подорожей та фінансових операцій для осіб та організацій, пов’язаних з підтримкою іранської програми дронів.
За повідомленням уряду, нові санкції “зближують Швейцарію з Європейським Союзом, який ухвалив нові заходи у відповідь на використання іранських безпілотників у військовій агресії Росії проти України” 20 липня цього року. Рішення Швейцарії набуло чинності 29 вересня о 18 годині.
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Обіцяючи захищати демократію, Байден сильно б’є по Трампу
Президент США Джо Байден загострив коментарі на адресу Дональда Трампа в четвер, 28 вересня, стверджуючи, що колишній президент США і фаворит від Республіканської партії представляє екзистенційну загрозу для демократичних цінностей та інститутів країни.
У своїй промові в штаті Аризона Байден звинуватив Трампа в “небезпечній думці”, що він наче має безконтрольну владу і стоїть вище закону.
"Трамп каже, що Конституція дала йому, цитую, право робити все, що він хоче, як президент, кінець цитати. Я ніколи не чув, щоб президент говорив це навіть жартома", - сказав Байден. “Не керуючись Конституцією або служінням і порядністю по відношенню до наших співвітчизників-американців, а [керуючись] помстою і мстивістю”.
“Зараз в Америці відбувається щось небезпечне”, — заявив Байден в Аризоні, додавши, що американська демократія “все ще під загрозою”.Джо Байден
У 2019 році Трамп заявив, що має такі права відповідно до Другої статті Конституції, яка описує повноваження президента. У березні він сказав своїм прихильникам: “Я — ваша справедливість. А для тих, хто був скривджений і зраджений, я — ваша відплата”.
“Зараз в Америці відбувається щось небезпечне”, — заявив Байден в Аризоні, додавши, що американська демократія “все ще під загрозою”.
Це четверта промова в серії президентських звернень, у яких Джо Байден наголошує на небезпеці заперечення результатів виборів та небезпеці політичного насильства, які нависли над країною після того, як тисячі прихильників Трампа напали на Капітолійський пагорб 6 січня 2021 року, намагаючись скасувати перемогу Байдена на виборах.
“Існує екстремістський рух, який не поділяє основних положень нашої демократії — рух MAGA (MAGA – Make America Great Again" – "Зробімо Америку знову великою" – гасло президентської кампанії Дональда Трампа, – ред.)”, — сказав президент. Він попередив, що у разі якщо їхній “екстремальний план буде реалізований – це докорінно змінить інститути американської демократії”.
"Вони не приховують своїх нападів", - сказав Байден. “Вони відкрито просувають їх, нападаючи на вільну пресу як на ворога народу. Нападаючи на верховенство права як на перешкоду. Розпалюючи підрив виборів та здійснюючи тиск на виборців”.
Дотепер Байден уникав характеристик республіканців тими ж самими словами, що й найпалкіших прихильників Трампа, яких він описує як республіканців MAGA. Цього ж разу він припустив, що вони також є співучасниками.
“Хоча я не вірю, що навіть більшість республіканців поділяє цю думку, тиша заглушує”, — сказав він, вказуючи на реакцію республіканців на нещодавню пропозицію Трампа, що генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, який 29 вересня пішов у відставку з посади має бути страчений за начебто зраду колишнього президента.
Промова Байдена прозвучала того самого дня, коли республіканці Палати представників провели своє перше слухання у справі про імпічмент Байдена щодо звинувачень у корупції у зв’язку з бізнесом його сина Хантера. Республіканці детально описали іноземні виплати членам родини Байдена, але не надали доказів того, що президент отримав вигоду від цих коштів.
Білий дім заперечує будь-які правопорушення та відкидає розслідування як політично мотивоване.
Найжорсткіша риторика
Хоча Байден давно називав рух MAGA екзистенціальною загрозою для демократії, промова у четвер містила одні з найрізкіших висловлювань проти Трампа, проти якого відкрито чотири кримінальні справи із загалом 91 звинуваченням, починаючи від фальсифікації ділових записів і закінчуючи спробами підірвати президентські вибори 2020 року. Трамп заперечує правопорушення за всіма звинуваченнями.
Протягом багатьох місяців Байден здебільшого мовчав про свого попередника, ймовірно, щоб уникнути довіри людей твердженням Трампа про те, що звинувачення проти нього є начебто доказом того, що Байден використовує систему правосуддя як зброю проти політичного опонента. Білий Дім заперечує звинувачення.
Є багато чого про поведінку Трампа на посаді та заяв про те, що він робитиме, якщо переможе у 2024 році, на що Байден може вказати, не додаючи: “О, і, до речі, йому загрожує тюремний термінВільям Хауелл, професор американської політики в університеті Чикаго
У своїй промові Байден не згадав жодних юридичних проблем Трампа, що, на думку деяких оглядачів, є розумною стратегією.
“Є багато чого про поведінку Трампа на посаді та заяв про те, що він робитиме, якщо переможе у 2024 році, на що Байден може вказати, не додаючи: “О, і, до речі, йому загрожує тюремний термін”, — говорить Вільям Гавелл, професор американської політики в університеті Чикаго.
Застереження про загрозу демократії, яку представляє рух Трампа MAGA, можуть знайти підтримку в Аризоні, штаті, в якому раніше підтримували республіканців, а нині – штаті, політична підтримка якого коливається. В Аризоні прихильники Трампа доклали зусиль для дискредитації результатів виборів 2020 року.
Білий дім обрав штат місцем для виступу саме з цих причин, а також щоб вшанувати покійного сенатора від Аризони Джона Маккейна, кандидата в президенти від Республіканської партії 2008 року, який помер у 2018 році. Байден називав його “братом”.
Байден оголосив про виділення федерального фінансування для будівництва Бібліотеки Маккейна в Університеті штату Аризона, використовуючи Закон про план порятунку США, що передбачав пакет допомоги від пандемії COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, прийнятий у 2021 році.
Виступаючи перед Байденом, експосолка Сінді Маккейн сказала, що Байден і її покійний чоловік підтримували десятиліття дружби, попри глибокі політичні розбіжності.
Байден протиставив спадщину Маккейна та принцип покійного сенатора "відкинути партійність і поставити країну на перше місце” тим, хто підтримує політичне насильство.
"Демократія означає відмову від політичного насильства", - сказав він. “Незалежно від партії, таке насильство ніколи, ніколи, ніколи не є прийнятним в Америці”.
Як на це дивляться американці
Поки Байден готується до боротьби за другий термін, стратеги його кампанії вважають, що захист демократичних інститутів і цінностей залишається резонансною темою для виборців. Це пояснює, чому відео, яке оголошує про президентську кампанію Байдена, розпочалося кадрами подій 6 січня.
Втім, опитування демонструють, що виборців найбільше хвилює питання економіки. Згідно з нещодавнім опитуванням Reuters/Ipsos, 49% американців вважають, що інфляція чи підвищення цін є найважливішими проблемами, з якими стикається країна; 9% вказують на безробіття, а 10% - на економічну нерівність.
Різні опитування показують, що з серпня 2021 року рейтинг підтримки Байдена залишається на рівні нижче 50%, головним чином через занепокоєння стосовно його управління економікою.
Напади на американську демократію, можливо, не є першочерговою проблемою для виборців, сказав Гавелл з Чиказького університету в коментарі для Голосу Америки, але це теж значуще, тому не дивно, що Байден порушує це питання.
“Якщо ви думаєте про демократію як про певну категорію, не лише через занепокоєння з приводу зростання авторитаризму, а й просто через здатність нашої країни керувати собою, занепокоєння щодо зростання поляризації, питання чи буде черговий шатдаун – подібні речі ... отримують відгук у деяких виборців”, – говорить Гавелл.
Під час промови Байдена, Білий Дім почав відлік годин до 1 жовтня, дня коли може початись шатдаун уряду, якщо Конгрес не схвалить фінансування для федеральних агентств. Адміністрація звинувачує у цій ситуації “надзвичайний хаос і нездатність республіканців Палати представників керувати”.
Фаворит президентської кампанії республіканців
Попри свої юридичні проблеми, Трамп досі домінує серед кандидатів в президенти серед республіканців. Нещодавнє опитування Ipsos/Reuters показує, що колишнього президента підтримують 47% республіканців на праймеріз, що складає приблизно третину американського електорату.
За словами Кріса Джексона, старшого віце-президента Ipsos, позиції Трампа серед республіканців лише зміцнилися за рік, в той час, коли проти нього були висунуті численні звинувачення.
“Це відбувається в той самий час, коли його позиція серед громадськості не обов’язково зміцнюється таким же чином”, – наголосив Джексон в коментарі Голосу Америки.
Опитування Reuters/Ipsos показало, що гіпотетично на виборах у листопаді 2024 року Байден і Трамп могли б отримати по 39% голосів, при тому що кожен п’ятий виборець ще не визначився.
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Пентагон про вплив шатдауну на підготовку українських пілотів. Відео
"Що стосується впливу шатдауну на програму підготовки українських пілотів. Як ви чули у моєму коментарі, припинення діяльності уряду є найгіршим сценарієм, з яким може зіткнутися міністерство", – заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх
- Голос Америки
Росіянам і білорусам дозволили участь у Паралімпійських іграх-2024, попри застереження США та ПАРЄ
Міжнародний паралімпійський комітет своїм голосуванням скасував заборону на участь Росії і Білорусі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі – 74 голоси проти 65. 13 осіб утрималися. Після цього рішення Генасамблея МПК у Бахрейні проголосувала також за заборону використання символіки РФ, прапорів і гімну, дозволивши спортсменам виступати під нейтральним прапором.
Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив, що МПК “дуже твердо вірить у те, що спорт і політика не повинні змішуватися”, – цитує посадовця французьке видання Le Monde.
Голосування тривало у Бахрейні, а за два тижні участь Росії та Білорусі в Олімпіаді обговорюватимуть також на Міжнародному олімпійському комітеті в Мумбаї.
Минулого року спортсменам з Росії та Білорусі було заборонено брати участь у паралімпійських змаганнях, з огляду на російське вторгнення в Україну та підтримку Білоруссю російської агресії.
Росіяни і білоруси подали апеляцію, а МОК не наклав санкцій на Олімпійський комітет Росії та Білорусі, нагадує Guardian. У березні комітет опублікував рекомендації для міжнародних спортивних федерацій щодо повернення російських і білоруських спортсменів на змагання та заявив, що спортсмени "не повинні бути покарані за дії урядів".
У вересні президент Франції Еммануель Макрон сказав, що на Олімпіаді-2024 у Парижі не може бути російського прапора.
А у липні міністри Естонії, Латвії та Литви заявляли, що російських і білоруських спортсменів не можна допускати на Олімпіаду навіть під нейтральним прапором.
Як повідомляв Голос Америки, понад 300 українських спортсменів були вбиті з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, унаслідок російської агресії зруйновані і численні бази для тренування, а на війні гинуть батьки та родичі українських олімпійців.
США на початку цього року висловлювали занепокоєння через можливість участі спортсменів з Білорусі та Росії в Олімпійських іграх.
"Нас продовжують серйозно турбувати прямі зв'язки олімпійських та паралімпійських спортсменів з військом і органами безпеки Росії та Білорусі, а також механізми втілення рішення МОК", - сказав тоді речник Держдепу США Ведант Пател.
У червні Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із рекомендацією до Міжнародного олімпійського комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.
Документ містив заклик до МОК заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі, а також у всіх інших спортивних заходах, доки триває війна проти України.
Понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як "нейтральні" особи.
- Голос Америки
Померла сенаторка США Даян Файнстайн, яка підтримувала Україну
Сенаторка-демократка від штату Каліфоронія Даян Файнстайн померла у віці 90 років.
Файнстaйн була найстаршою членкинею Сенату, її політична кар'єра тривала понад півстоліття. Вона активно просувала законодавчі ініціативи з таких питань, як контроль над зброєю та навколишнє середовище.
"Немає кращого прикладу, ніж її вміла законотворча діяльність та чиста сила волі, коли вона перетворила пристрасть на мету та очолила боротьбу за заборону штурмової зброї. Даян залишила свій слід в усьому, від національної безпеки до навколишнього середовища, до захисту громадянських свобод. Вона увійшла в історію багатьма способами, і наша країна буде користуватися її спадщиною протягом багатьох поколінь", - заявив у п'ятницю, 29 вересня, президент США Джо Байден.
"Часто - єдина жінка в кімнаті, Даян була прикладом наслідування для багатьох американців. ... Вона мала величезний вплив на молодих жінок-лідерів, для яких вона щедро відкривала двері. Даян була жорсткою, гострою, завжди підготовленою та ніколи не завдавала удару, але вона також була добрим і відданим другом", - мовиться у заяві президента США.
В останні роки у Файнстайн були дедалі помітніші проблеми зі здоров’ям і пам’яттю, а також конфлікт зі своїми колегами-демократами через її відмову піти у відставку.
Вона планувала піти на пенсію в кінці свого поточного терміну в 2024 році.
Смерть Файнстайн залишає вакантним її місце в Сенаті. Тепер губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом має призначити її тимчасового наступника.
Файнстайн була однією з перших законодавців, яка рішуче засудила вторгнення РФ в Україну. Сентаорка виступала за підтримку України та посилення партнерів по НАТО американськими військовими.
"Непотрібні атаки Путіна роблять очевидним, що він не в змозі прийняти вільну і демократичну Україну. Народ України має право на вільний і відкритий уряд, і Сполучені Штати повинні підтримувати його", - йшлося у заяві Файнстайн від 22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного вторгнення в Україну.
Після початку російської війни сенаторка Файнстайн підтримувала ініціативи, де засуджувала російську військову окупацію, анексію Криму визнавала неспровокованою агресією, порушеннм міжнародних норм та загрозою міжнародній стабільності.
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