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Британія запровадила санкції щодо російської ЦВК та посадовців через псевдовибори в окупованій Україні
Британія запровадила санкції щодо російських чиновників, про це повідомила пресслужба британського уряду 29 вересня.
"Британія запровадить санкції щодо 11 нових осіб у відповідь на спроби Росії використати фіктивні вибори, аби узаконити свій незаконний контроль над Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями і Кримом, які є частиною суверенної території України", – йдеться в повідомленні МЗС країни.
Санкції передбачають обмеження на пересування підсанкційних осіб та рух фінансів.
Серед інших, під санкції потрапили Центральна виборча комісія Росії та низка російських високопосадовців:
- секретарка російської ЦВК Наталія Бударіна
- голова окупаційного "уряду" на окупованій Херсонщині Андрій Алексєєнко
- голова так званої виборчої комісії в окупованій частині Херсонської області Марина Захарова
Британський уряд назвав організовані окупаційною владою псевдовибори на захоплених Росією територіях "спробою нормалізувати нелегітимний контроль Росії над суверенною українською територією".
"Не можна проводити "вибори" в чужій країні. Британія ніколи не визнає претензій Росії на територію України. Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна", – заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Загалом, за даними британського уряду, Лондон запровадив санкції щодо 1 800 осіб та організацій в рамках санкційної політики щодо Росії. З них 1 600 потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення до України.
Раніше Європейський союз і Сполучені Штати розкритикували проведення росіянами на початку вересня так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях.
Зокрема, ЄС заявив що не визнає і не "визнаватиме ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати". США назвали псевдовибори на окупованих територіях України "нічим іншим, як пропагандистським заходом".
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Продовження захищеного статусу дає певність понад чотирьом мільйонам біженців, які знайшли прихисток в ЄС.Фернандо Ґранде-Марласка Ґомес
ООН подає, що у різних країнах офіційно зареєстровані 6 203 600 біженців з України, але інші джерела припускають, що загалом може йтися про принаймні 8 мільйонів українських біженців, і ще кілька мільйонів внутрішньо переміщені в Україні.
В двадцяти семи країнах ЄС, а також в Норвегії та Швейцарії у липні 2023 року офіційно в програмі захисту зареєстровані 4 114 30 біженців з України.
Міністр внутрішніх справ Іспанії, країни яка зараз головує в ЄС, сказав 28 вересня, що продовження програми вказує на твердість намірів Європи допомагати українцям.
«ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження захищеного статусу дає певність понад чотирьом мільйонам біженців, які знайшли прихисток в ЄС», - сказав міністр Фернандо Ґранде-Марласка Ґомес.
Тимчасовий захищений статус в ЄС та інших країнах Європи означає, що українські біженці мають автоматичне право жити, працювати і користуватися системами медичного обслуговування, соціального захисту й освіти для дітей.
Опитування проведене в усіх країнах ЄС у серпні 2023 підтвердило, що величезна більшість громадян європейських країн і далі схвалюють надання притулку українським біженцям.
86% громадян Європейського Союзу погодилися, що ЄС має і надалі надавати гуманітарну підтримку людям вражених війною в Україні, і 76% опитаних згодні з необхідністю приймати «людей, які втікають від війни в Україні».
Найбільша кількість українських біженців станом на серпень 2023 р. зареєстрована в Німеччині - 1 175 695, в Польщі - 960 550 осіб.
Ще однією країною з великою кількістю українських біженців є Чехія - 357 540 станом на липень 2023 р.
Програма тимчасового захищеного статусу вперше була застосована в ЄС 2001 року в час воєн на Балканах і зокрема війни в Боснії Герцеговині та в Косово.
Свою окрему програму допомоги українським біженцям має Велика Британія, в якій зареєстровано понад 200 000 осіб.
За даними ООН в Росії зареєстровані 1 275 315 біженців з України, і в Білорусі - 32 435, але заявки на реєстрацію в програмах захисту в Росії та Білорусі подали офіційно лише, відповідно, 65 400 і 2 995 людей.
Росія і Білорусь звинувачені у примусовій депортації людей з окупованих українських територій і зокрема у вивезенні дітей, що називають викраденням.
Міжнародний кримінальний суд розслідує звинувачення про викрадення українських дітей, що підпадає під визначення злочину війни і злочину проти людяності.
У березні 2023 р. Міжнародний Кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна через підозру у його причетності до організованих депортацій.
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