Швейцарія приєдналася до європейського Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України

Уряд Швейцарії повідомив, що він приєднується до європейського Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Про те, що уряд Швейцарської конфедерації приєднається до створеної ЄС бази даних, яка містить докази та інформацію про шкоду, завдану Україні Російською Федерацією, уряд у Берні повідомив на своєму сайті.

«На засіданні 30 серпня 2023 року Федеральна рада вирішила, що Швейцарія приєднається до цього Реєстру збитків. Це членство підкреслює підтримку Швейцарією тих, хто постраждав від війни, і політичного процесу відбудови України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано», – мовиться у повідомленні.

У травні 2023 року за підсумками 4-го саміту Ради Європи, який відбувся 16 і 17 травня 2023 року в Рейк'явіку Рада Європи створила Реєстр збитків, до якого на сьогодні приєдналися 37 держав-членів Ради Європи, а також Канада, Сполучені Штати, Японія та Європейський Союз.

Реєстр документуватиме докази та інформацію щодо збитків, втрат чи шкоди, завданої агресією Російської Федерації проти України та всіх фізичних та юридичних осіб, мовиться у повідомленні.

«Як база даних, що фіксує шкоду, завдану Україні протиправними діями Росії, реєстр сприятиме міжнародним зусиллям щодо відновлення справедливості щодо жертв воєнної агресії Росії проти України та посилить зусилля з боротьби з безкарністю та сприятиме притягненню до відповідальності», – повідомляє швейцарський уряд.

Раніше Швейцарія як нейтральна країна заявляла, що вона є проти замороження і передачі Україні російських активів. Також, посилаючись на нейтралітет, вона заблокувала продаж танків Leopard 1 Україні.

Швейцарський уряд заявив, що запит не відповідає чинному законодавству, яке забороняє надсилання зброї до зони активних бойових дій, повідомляє видання Bloomberg.