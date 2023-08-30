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- Голос Америки
Швейцарія приєдналася до європейського Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України
Уряд Швейцарії повідомив, що він приєднується до європейського Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Про те, що уряд Швейцарської конфедерації приєднається до створеної ЄС бази даних, яка містить докази та інформацію про шкоду, завдану Україні Російською Федерацією, уряд у Берні повідомив на своєму сайті.
«На засіданні 30 серпня 2023 року Федеральна рада вирішила, що Швейцарія приєднається до цього Реєстру збитків. Це членство підкреслює підтримку Швейцарією тих, хто постраждав від війни, і політичного процесу відбудови України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з відновлення України 2022 року в Лугано», – мовиться у повідомленні.
У травні 2023 року за підсумками 4-го саміту Ради Європи, який відбувся 16 і 17 травня 2023 року в Рейк'явіку Рада Європи створила Реєстр збитків, до якого на сьогодні приєдналися 37 держав-членів Ради Європи, а також Канада, Сполучені Штати, Японія та Європейський Союз.
Реєстр документуватиме докази та інформацію щодо збитків, втрат чи шкоди, завданої агресією Російської Федерації проти України та всіх фізичних та юридичних осіб, мовиться у повідомленні.
«Як база даних, що фіксує шкоду, завдану Україні протиправними діями Росії, реєстр сприятиме міжнародним зусиллям щодо відновлення справедливості щодо жертв воєнної агресії Росії проти України та посилить зусилля з боротьби з безкарністю та сприятиме притягненню до відповідальності», – повідомляє швейцарський уряд.
Раніше Швейцарія як нейтральна країна заявляла, що вона є проти замороження і передачі Україні російських активів. Також, посилаючись на нейтралітет, вона заблокувала продаж танків Leopard 1 Україні.
Швейцарський уряд заявив, що запит не відповідає чинному законодавству, яке забороняє надсилання зброї до зони активних бойових дій, повідомляє видання Bloomberg.
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- Голос Америки
"Група Вагнера" продовжить служити Путіну в Африці, а Пригожину знайдуть "менш драматичну" заміну, припускають оглядачі
"Група Вагнера" продовжить діяти в Африці, незважаючи на загибель лідера найманців Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Таким є прогноз верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.
Посадовець озвучив власне бачення ситуації журналістам після зустрічі міністрів оборони ЄС у Толедо. Жозеп Боррель заявив, що, він “впевнений, що їм [загиблим у авіакатастрофі лідерам" вагнерівців"] швидко знайдуть заміну”.
“Вони продовжуватимуть діяти в Африці, тому що це збройне крило Росії”, — сказав Боррель.
На його думку, "вагнерівці" і далі “служитимуть Путіну і робитимуть те, що вони роблять”. Що, у результаті, “не сприятиме миру” чи захисту прав і свобод у Сахелі.
Про те, що “обезголовлення” "Групи Вагнера" не означає його розформування підтверджує і Кейр Джайлз, експерт з російської військової трансформації, старший консультант з питань Росії та Євразії в лондонському Chatham House, а також автор праці “Війна Росії з усіма: що це означає для вас”.
У розмові з Балканською службою Радіо Свобода про наслідки загибелі лідера найманців "Групи Вагнера" Євгена Пригожина Джайлз говорив про те, що у розслідуванні згаданої авіакатастрофи “немає жодного аспекту, який був би прозорим і надійним”. А через традицію заплутування, заперечення та брехні з боку Кремля теорії змови щодо смерті Пригожина “ніколи не перестануть крутитися”.
Водночас експерт наголошує: “Російський «Вагнер» “обезголовлений” після заколоту, але це не те саме, що його розформування взагалі”.
На його думку, наступник Пригожина та Уткіна “навряд чи буде такою яскравою та драматичною фігурою”, але особа наступного керівника покаже, як саме Росія вирішить поставитися до проблеми та впоратися з нею: чи буде хтось призначений, щоб взяти на себе командування організацією, чи це буде хтось з її власних проміжних командувачів.
Джайлз також зауважив: “Театральна манера розправи над Пригожиним і те, як безжально також вбивають невинних людей, посилає дуже чітке повідомлення тим, хто, можливо, думає протистояти Кремлю”. Експерт також дивується, як це було сприйнято у Росії – як “нормальне і природне явище”.
Це свідчить про те, наскільки далеко Росія впала від нормальної цивілізованої країни до місця, де масові вбивства є засобом боротьби з людьми, які протистоять режиму.Кейр Джайлз
“Це сприйняли, знизавши плечима і ледве кліпнувши оком, тому що, здається, усі зараз думають: так Росія веде справи. І це свідчить про те, наскільки далеко Росія впала від нормальної цивілізованої країни до місця, де масові вбивства є засобом боротьби з людьми, які протистоять режиму, замість того, щоб віддавати їх під суд”, – каже Джайлз.
На його думку, Пригожин не був прямим суперником Путіну і такий, швидше за все, не з’явиться й найближчим часом.
Крім того, Джайлз каже, що немає підстав думати, ніби епізод "Вагнера" матиме якийсь вплив на те, як Путін веде війну в Україні.
Навчання на F-16: Нідерланди і Румунія погодили деталі створення центру
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в Румунії буде створено навчальний центр літаків F-16 для ЄС, винищувачі нададуть Нідерланди.
«Сьогодні мій румунський колега Ангел Тілвар, керівник компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті і я домовилися про об’єднання зусиль: у Румунії буде створено навчальний центр F-16 для ЄС. Компанія Lockheed Martin забезпечить навчання і технічне обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16», - написала вона в мережі X (колишній Twitter) 29 серпня.
Оборонне відомство країни уточнило, що разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль щодо можливостей F-16 для України – йдеться про підготовку українських пілотів і технічного персоналу.
За повідомленням, навчальний центр у Румунії спочатку використовує літак для курсів підвищення кваліфікації для інструкторів F-16, далі – навчання українських пілотів та союзників по НАТО.
Міністерство оборони Румунії повідомило, що 29 серпня Румунія, Нідерланди та компанія Lockheed Martin підписали протокол щодо Центру підготовки пілотів F-16 у Румунії.
«Через цей центр Румунія зобов’язується забезпечити високоякісне навчальне середовище з доступом до технічних ресурсів і найсучаснішого ноу-хау не лише для румунських пілотів, а й для держав Альянсу та партнерів, у тому числі України», – сказав Тілвар.
За повідомленням, для реалізації цього проєкту ВПС Нідерландів зроблять свій внесок, розмістивши кілька літаків F-16 на 86-й авіабазі, таким чином сприяючи ефективній підготовці румунських пілотів, а компанія Lockheed Martin забезпечить технічну підтримку через льотних інструкторів та інженерно-технічний персонал.
У Вільнюсі, де 11-12 липня проходив саміт НАТО, Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Раніше Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16.
19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16. Він не уточнював, де саме стартували ці навчання.
Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16. Так, Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні 43 винищувачі F-16. Нідерланди, які мають 42 літаки F-16, ще не вирішили, скільки нададуть Україні.
Справа Князєва – болючий удар для України, – глава Вищої ради правосуддя. Інтервʼю. Відео
Єврокомісія дала оцінку “виконано” українській судовій реформі. Одним з етапів цієї реформи було відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оновлення Вищої ради правосуддя.
- Голос Америки
У США оголосили дві стратегії протистояння Китаю, зокрема з досвіду України
У Міністерстві оборони США оприлюднили стратегії, які втілюватимуться з огляду на потенційне протистояння з Китаєм та його прискорену мілітаризацію. Зокрема, нові деталі озвучено у ході конференції “Нові технології” Національної оборонно-промислової асоціації у Вашингтоні.
Заступниця Міністра оборони США Кейтлин Гікс, виступаючи на конференції, зауважила, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів з боку Китаю є “маса” його військових сил та невпинне нарощування китайської армії і зброї (у тому числі ядерної). Нині стратегія Пекіна, за її словами, полягає в ідеї “більше кораблів, більше ракет, більше людей”, які країна може виставити проти супротивника.
Натомість у США вирішили діяти інакше та розглядають дві потенційні стратегії.
По-перше, американською протидією нарощуванню військової сили Китаю стануть інноваційні “розумні технології”.
Як наголошує Міністерство оборони США, “винахідливість та інновації залишаються в основі стратегічної переваги Збройних сил США, коли вони протистоять нагальним викликам в Індо-Тихоокеанському регіоні”.
І поки армія Китаю зосереджується на нарощуванні власної маси, США “перемагатимуть супротивників, перевершуючи їх мислення, вибудовуючи стратегію та маневруючи”, цитує Пентагон виступ Гікс на згаданій конференції.
Йдеться про менш коштовні автономні системи в усіх сферах, що “ставлять менше людей на лінію вогню” та допомагають перемагати технологічно.
По-друге, США має намір налагодити виробництво тисячі дронів – “маленьких, розумних, дешевих бойових одиниць”.
Цей пункт Гікс зокрема проілюструвала досвідом війни в Україні, де “недорогі, часто комерційні дрони виявилися незамінними на полі бою для розвідки, визначення цілей та атак”, інформує видання Defense News. Як повідомляв раніше Голос Америки, міжнародні ЗМІ наголошують сьогодні, що війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів та здійснити інноваційний стрибок.
Щодо США, то йдеться про програму Пентагону “Реплікатор”.
Вона дозволить США зосередитися на розробці та випуску, як було сказано під час конференції, “тисяч” безпілотних систем на базі штучного інтелекту для протидії збройним силам Китаю.
Загалом сучасний момент, у відповідь на який створено названу програму, Кейтлін Гікс під час конференції в американській столиці назвала “генераційним викликом американському суспільству”.
“Навіть при мобілізації нашої економіки та виробничої бази, рідко коли американські стратегії перемоги у війні покладаються виключно на протистояння супротивнику у формі “корабель за корабель або постріл за постріл, – сказала Гікс. – Зрештою, ми не використовуємо наших людей як гарматне м’ясо, як це роблять деякі супротивники”.
Маса дронів проти фізичної маси китайського війська
“Реплікатор”, за її словами, має на меті продовжувати та розвивати здатність США “перемагати супротивників, випереджаючи мислення, … розробляючи стратегії та перевершуючи їх”.
Тож масі китайського війська США зможуть протиставити “власну масу” дронів, але американську масу “буде важче вразити, важче перемогти”, наголосила Гікс.
Бюджет програми “Реплікатор” наразі не озвучують, але наголошують на доступності такого виробництва, швидких циклах і масовості. Міністерство оборони загалом очікує отримати 1,8 мільярда доларів на штучний інтелект у 2024 фінансовому році. Наразі відомо про понад 685 пов’язаних із цією сферою проектів. "Реплікатор" призначений для об’єднання цих інвестицій і подальшого масштабування виробництва, інформує Defense News.
Заступниця міністра оборони також підкреслила, що такі плани сигналізують про довгострокову зміну в підходах Пентагону до підготовки та ведення війни.
“Ми повинні забезпечити, щоб керівництво Китайської Народної Республіки щодня прокидалося, розглядало ризики агресії та доходило висновку, що сьогодні не той день і не тільки сьогодні, а щодня, від сьогодні до 2027, 2035, 2049 і далі”, – сказала Гікс.
Виробництво бойових засобів необхідне для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати.Кейтлин Гікс
“З розумними людьми, розумними концепціями та розумними технологіями наша армія буде спритнішою”, – каже Гікс, наводячи переваги співпраці з комерційним сектором. За її словами, Міністерство оборони вже давно інвестує в автономні системи, включаючи самопілотовані кораблі та літаки без екіпажу. Водночас дрони виявилися дешевшою альтернативою пілотованим платформам і можуть бути виготовлені “ближче до тактичного краю”.
Гікс підкреслила, що масове виробництво бойових засобів необхідне “для стримування агресії або перемоги, якщо ми змушені воювати”.
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