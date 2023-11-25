П'ятеро поранених під час «найбільшої атаки безпілотників на Київ з початку широкомасштабної агресії» – ЗМІ

Провідні західні ЗМІ повідомили, що за словами української влади, п'ятеро людей було поранено під час найбільшої атаки безпілотників на Київ з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року.

Військово-повітряні сили України спочатку заявили, що 71 з 75 безпілотників було збито, а потім уточнили, що збили 74 БПЛА іранського виробництва Shahed. Речник ВПС заявив по телебаченню, що 66 з них були збиті над Києвом і околицями.

Атака почалася в різних районах Києва перед світанком в суботу, і хвилі почали наростати, коли сходило сонце. Попередження про повітряний наліт тривало шість годин, повідомляють західні інформаційні агентства.

Президент України Володимир Зеленський назвав удари актом "свідомого терору". Він заявив, що «керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати». Зеленський додав, що продовжуватиме працювати, щоб «обʼєднати світ у захисті від російського терору» і досягти відповідальності Росії за скоєні злочини.

Американська посолка у Києві Бріджит Брінк заявила, що «Росія цинічно посилає хвилі іранських безпілотників, щоб атакувати столицю та країну» саме в той час, коли в Україні починаються морози.

«Усю ніч у Києві активно працювала ППО. Коли температура в Україні падає нижче нуля, Росія цинічно посилає хвилі іранських безпілотників, щоб атакувати столицю та країну. Дякуємо повітряним захисникам України», – написала американська посолка у мережі X (колишня Twitter).

Інформаційні агентства пишуть, що з огляду на те, що запаси ракет у Росії скорочуються, безпілотники Shahed стають дешевою альтернативою для нападу на українські міста та інфраструктуру.



Загиблих в результаті нападу немає, але щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, у тому числі 11-річна дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед пошкоджених будівель – дитячий садок.

Західні військові експерти попереджали, що відсутність нападів на Київ та інші ключові міста України протягом останніх кількох тижнів пояснюється тим, що Росія накопичує ракети і дрони для завдання ударів у найхолоднішу пору року.

Подібну тактику Москва використовувала минулого року, але протиповітряна оборона України постійно вдосконалювалася.

Також Україна завдяки злагодженій роботі комунальних і рятувальних служб і підтримці союзників зуміла зменшити наслідки ударів по інфраструктурі для свого населення.

У матеріалі були використані повідомлення Reuters, AP.