Єврокомісія виділить Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури

Європейська комісія надасть Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки. Про це у суботу, 25 листопада, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у мережі Х.

“Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші шляхи солідарності та надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ”, - написала фон дер Ляєн.

У листі Єврокомісії, який також поширила президентка, виділення коштів приурочене до Другого міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Зерно з України", який відбувається в Києві у суботу, 25 листопада. У цей день Україна також відзначає 90-у річницю Голодомору й вшановує пам’ять мільйонів жертв штучного голоду 30-х років минулого століття.

Фон дер Ляєн високо оцінила той факт, що попри продовження агресії Росії, Україна доправила десятки тисяч тонн зерна до незаможних країн в Африці та на Близькому Сході завдяки своїй ініціативі "Зерно з України" (англійською – Grain from Ukraine), й загалом продовжує забезпечувати постачання агропродукції на світові ринки. Зокрема, лише у жовтні цього року, Україна експортувала 4,6 мільйона тонн зерна.

Як уже повідомляв Голос Америки, відтоді як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди в липні 2023 року, румунський порт Констанца став одним з ключових маршрутів доправлення української агропродукції на міжнародні ринки.

Також у серпні 2023 року Україна запровадила так званий Чорноморський гуманітарний коридор, покликаний забезпечити доставлення зерна безпосередньо з українських портів морем вздовж берегів України, Румунії та Болгарії до Туреччини, всупереч спробам морської блокади, які здійснює Росія. Як повідомляв Голос Америки, вже 100 суден скористалися гуманітарним коридором.

За даними, наведеними на офіційному сайті Єврокомісії, до війни Україна експортувала близько 75% свого зерна, а 90% експорту зерна та олійних культур відбувалося через українські порти на Чорному морі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну й блокади чорноморських портів України, Євросоюз у травні 2022 року запровадив так звані “шляхи солідарності”, які дозволяли українським виробникам більш ефективно та швидко експортувати свою агропродукцію наземними та річковими шляхами через територію ЄС.

Як зазначено в листі, наразі “наші шляхи солідарності залишаються необхідним порятунком”. Однак, йдеться також, “з часом наші інвестиції дозволять українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до війни”.