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Ентоні Блінкен в Києві: перші результати візиту. ЧАС-ТАЙМ

Ентоні Блінкен в Києві: перші результати візиту. ЧАС-ТАЙМ
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Ентоні Блінкен в Києві: перші результати візиту. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили нову допомогу Україні на суму понад мільярд доларів. Держсекретар США Ентоні Блінкен в Києві: перші результати візиту. В американському Сенаті закликають продовжити підтримку України.

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