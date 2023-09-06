Білий дім про обстріл Костянтинівки: "Важливо продовжувати підтримку народу України"

Білий дім засудив чергові обстріли російськими військами цивільного населення України, включно з нападом на Костянтинівку, де загинуло 17 людей.

"Сьогодні Росія завдала нової хвилі повітряних ударів по народу України, убивши щонайменше 16 людей (пізніше українська влада уточнила, що загинуло 17 осіб – ред.) і поранивши ще десятки", – сказала речниця Білому дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в середу, 6 вересня.

У середу, коли державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, щонайменше 17 людей загинули та 32 були поранені внаслідок російської атаки на ринок у місті Костянтинівка, що є на сході України.

"Ці жорстокі російські атаки підкреслюють важливість продовження підтримки народу України, який захищає свою територію від неспровокованих невиправданих дій російської агресії", – заявила речниця адміністрації Байдена.

Костянтинівка, населення якої становило близько 70 000 осіб до вторгнення Росії 18 місяців тому, є приблизно за 30 км від зруйнованого міста Бахмут, де протягом місяців тривають важкі бої.

Речниця Білого дому також нагадала, що Кремль може завершити цю війну, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки.

"Але доки цього не відбулося, Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала представниця Білого дому.

Вона також зазначила, що тема України буде на порядку денному президента Байдена на саміті країн "Групи двадцяти" в Індії.

"Ми віримо, що це є частиною нашої роботи, частиною нашого обов’язку — переконатися, що Україна продовжує боротися за свій суверенітет за свою демократію", - наголосила Жан-П’єр.

Як повідомляв Голос Америки, Міністерство оборони Сполучених Штатів 6 вересня оголосило про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 175 мільйонів доларів.

Пакет, зокрема, включає додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, включаючи снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.