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- Голос Америки
Білий дім про обстріл Костянтинівки: "Важливо продовжувати підтримку народу України"
Білий дім засудив чергові обстріли російськими військами цивільного населення України, включно з нападом на Костянтинівку, де загинуло 17 людей.
"Сьогодні Росія завдала нової хвилі повітряних ударів по народу України, убивши щонайменше 16 людей (пізніше українська влада уточнила, що загинуло 17 осіб – ред.) і поранивши ще десятки", – сказала речниця Білому дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в середу, 6 вересня.
У середу, коли державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ, щонайменше 17 людей загинули та 32 були поранені внаслідок російської атаки на ринок у місті Костянтинівка, що є на сході України.
"Ці жорстокі російські атаки підкреслюють важливість продовження підтримки народу України, який захищає свою територію від неспровокованих невиправданих дій російської агресії", – заявила речниця адміністрації Байдена.
Костянтинівка, населення якої становило близько 70 000 осіб до вторгнення Росії 18 місяців тому, є приблизно за 30 км від зруйнованого міста Бахмут, де протягом місяців тривають важкі бої.
Речниця Білого дому також нагадала, що Кремль може завершити цю війну, вивівши свої війська з України та припинивши жорстокі атаки.
"Але доки цього не відбулося, Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала представниця Білого дому.
Вона також зазначила, що тема України буде на порядку денному президента Байдена на саміті країн "Групи двадцяти" в Індії.
"Ми віримо, що це є частиною нашої роботи, частиною нашого обов’язку — переконатися, що Україна продовжує боротися за свій суверенітет за свою демократію", - наголосила Жан-П’єр.
Як повідомляв Голос Америки, Міністерство оборони Сполучених Штатів 6 вересня оголосило про новий пакет допомоги Україні на загальну суму 175 мільйонів доларів.
Пакет, зокрема, включає додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, включаючи снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.
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- Голос Америки
У США опублікували наукове дослідження з авторством дочки Путіна Марії Воронцової – ЗМІ
У США опублікували дослідження групи російських вчених, серед авторів якого вказана дочка президента Росії Володимира Путіна, повідомляє газета USA Today.
Дослідження, у якому брала участь Марія Воронцова, також відома як Марія Фаассен і Марія Путіна, було опубліковано в США у квітні цього року.
Дочці Путіна, яка носить прізвище Воронцова, 38 років, вона є дитячим ендокринологом. Нині вона перебуває під санкціями Заходу, їй заморозили активи та обмежили міжнародні поїздки, однак в санкціях не згадано про обмеження публікацій.
У квітні Воронцова та ще з понад десятком колег з Московського державного університету написала дослідження російських хворих на муковісцидоз.
Дослідження можна прочитати в Міжнародному журналі молекулярних наук разом з іншою її статтею, опублікованою в березні, зазначає USA Today. У мережі є доступними й деякі інші її наукові статті.
Російський вебсайт "Медуза" повідомив, що їхні кореспонденти ідентифікували чати Воронцової в соцмережах. В цих чатах повторюються антиамериканські позиції батька Воронцової/Путіної, зауважує USA Today.
Як повідомляв Голос Америки, у квітні минулого року уряд Канади запровадив санкції щодо 14 представників російської влади, включаючи двох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Катерину Тіхонову і Марію Воронцову, які, як вважається, можуть брати участь у приховуванні реальних доходів президента РФ.
- Голос Америки
Блінкен у Києві оголосив новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярда доларів, який включає військову та гуманітарну підтримку.
"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів, яка включає 665,5 мільйонів доларів на нові військові та цивільні системи безпеки", – сказав Блінкен на пресконференції у Києві.
Він наголосив на тому, що частина грошей піде на зміцнення протиповітряної оборони України та інших сфер.
На брифінгу в адміністрації США речниця Білого дому заявила, що нові російські ракетні обстріли України "підкреслюють важливість продовження підтримки народу України".
6 вересня Росія завдала нової хвилі повітряних ударів по Україні. Внаслідок обстрілу Костянтинівки, Донецької області, загинуло щонайменше 17 людей, десятки поранені.
Раніше сьогодні Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю до 175 мільйонів доларів США, що включає боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams. Як наголошує агентство Reuters, США вперше відправляють до Києва бронебійні боєприпаси, які можуть допомогти знищити російські танки.
Міноборони США також заявило, що військова допомога включає протитанкові системи, тактичні аеронавігаційні системи та додаткові бойові припаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).
Блінкен нагадав, що загалом США виділили Україні понад 43 мільярди доларів на підтримку її безпеки з початку російської агресії.
"Ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 млрд", – Ентоні Блінкен. Відео
"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 млрд, яка включає $665,5 млн на нові військові та цивільні системи безпеки", – держсекретар США Ентоні Блінкен
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен відвідали "МакДональдз" в Києві. Відео
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали "МакДональдз" у Києві. А ще розповіли, як саме мережа швидкого харчування поверталася в Україну після тимчасового припинення роботи через повномасштабне вторгнення Росії.
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